Hava durumu bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak Meteoroloji son dakika uyarısı ne oldu? 15 günlük hava durumu nasıl? 5 günlük hava durumu raporu yurtta nasıl etkili olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 14 derece) azalacağı, kuzey iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

YAĞIŞLAR SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Ordu, Giresun, Hatay, Osmaniye, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ile Adana’nın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kastamonu çevreleri ile Muğla’nın iç kesimleri, Burdur’un ve Isparta’nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

METEOROLOJİ BAZI İLLERE DİKKAT ÇEKTİ

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kastamonu çevreleri ile Muğla’nın iç kesimleri, Burdur’un ve Isparta’nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Yukarıda bahsedilen yerel kuvvetli yağışlar ile diğer yağış alan yerlerdeki gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olabileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.