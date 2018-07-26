Hava durumu bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak Meteoroloji son dakika
Hava durumu bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak Günlük hava durumu raporu nasıl? Meteoroloji son dakika uyarısı ne oldu? Saatlik hava durumu raporunda Ankara, İzmir ve İstanbul havası nasıl olacak? Temmuz ayının son demlerini yaşarken yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre öğle saatlerinden sonra İstanbul ile Muğla, Denizli, Ordu, Giresun, Hatay, Osmaniye, Mersin'de kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Giresun, Hatay, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Adana'nın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kastamonu çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Burdur'un ve Isparta'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
Hava durumu bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak Meteoroloji son dakika uyarısı ne oldu? 15 günlük hava durumu nasıl? 5 günlük hava durumu raporu yurtta nasıl etkili olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 14 derece) azalacağı, kuzey iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 30
Trabzon: Parçalı bulutlu 29
Erzurum: Az bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
YAĞIŞLAR SÜRÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Ordu, Giresun, Hatay, Osmaniye, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ile Adana’nın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kastamonu çevreleri ile Muğla’nın iç kesimleri, Burdur’un ve Isparta’nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
METEOROLOJİ BAZI İLLERE DİKKAT ÇEKTİ
Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kastamonu çevreleri ile Muğla’nın iç kesimleri, Burdur’un ve Isparta’nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Yukarıda bahsedilen yerel kuvvetli yağışlar ile diğer yağış alan yerlerdeki gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olabileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
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