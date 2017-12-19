Hava durumu bugün nasıl 19 Aralık Meteoroloji son dakika il il hava durumu raporu bugün nasıl olacak? İl il hava durumu raporu haberimizde yerini alıyor. Peki beklenen kar yağışı ne zaman yağacak? Merakla beklenen kar yağışı hangi illerimizde etkisini gösterecek? Vatandaşlar çetin kış şartlarına karşı uyarıldı. Balkanlardan ve özellikle Romanya üzerinden gelen soğuk hava etkisine giren Kırklareli beyaza büründü. Sabaha karşı etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, bölgede etkili olmaya devam ediyor. Ülkemizdeki hava sıcaklığı 19 Aralık bugün ülke genelinde 2 ila 6 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden, iç kesimlerde bu sabah saatlerinde güney yönlerden, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu, İzmir hava durumu tahminleri haberimizde yer almaktadır. İşte hava durumu bugün nasıl 19 Aralık Meteoroloji son dakika il il hava durumu raporu sizlerle…

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya, Uşak, Mersin, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ile gece saatlerinde Bilecik, Bolu, Kastamonu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar soğuk hava ve yağışın devam edeceğini açıkladı.

Şen, "Hafta sonu pazar günü İstanbul ve Marmara'da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise pazar akşam veya akşam üstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur olur. Bu nedenle İstanbul'da pazar ve pazartesine dikkat" yazdı.

Meteoroloji ise bugün için yaptığı değerlendirmede yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya, Uşak, Mersin, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceğini tahmin ediyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ile gece saatlerinde Bilecik, Bolu, Kastamonu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 6 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre İstanbul'da bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İZMİR HAVA DURUMU BUGÜN

Meteoroloji'den alınan verilere göre, İzmirlileri bugün parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekliyor.

Hafta sonu başlayan yağış hafta içinde de etkili olmaya devam edecek. İzmir'de hava sıcaklıkları da 3-4 derece düşecek.

Hava sıcaklıkları bugün en düşük 12, en yüksek 16 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji'den alınan verilere göre İzmir'de hava sıcaklıkları önümüzdeki 5 gün boyunca en düşük 5, en yüksek 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU BUGÜN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’da yaşayan vatandaşları uyarıyor, bu hafta Ankara’ya “kar” geliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 günlük verilerde en yüksek sıcaklık 8 derece olurken, en düşük sıcaklık -3 derece.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 2 ila 6 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, iç kesimlerde bu sabah saatlerinde güney yönlerden, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDIRNE °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

ISTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKIRDAG °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Uşak ve Kütahya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENIZLI °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MUGLA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MERSIN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı hafif olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Bolu ve Kastamonu çevrelerinin gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SINOP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RIZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AGRI °C, 2°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MARDIN °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SANLIURFA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı sabah saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Karadeniz'de 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.