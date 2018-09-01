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Hava durumu bugün nasıl Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara İzmir'de yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de bugün hava durumu nasıl olacak? 2 Eylül Pazar günü yurdun geneli güneşli ve az bulutlu. Sinop, Samsun, Trabzon, Artvin dolayları ise haftanın son gününü gök gürültülü sağanak yağmurla karşılıyor. Güneydoğu Anadolu ise bol güneş alıyor. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Siirt 39 dereceleri gösteriyor. Kahramanmaraş'da ise pazartesi ve salı günü 40 derece ölçülüyor. Rüzgar Doğu Karadeniz'de zayıf, Marmara'da ise 4 kuvvetini gösteriyor. Meteoroloji Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum için sağanak yağış bildirdi. Meteoroloji'den milyonları ilgilendiren son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin son hava durumu tahmin raporlarını paylaştı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İşte Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den gelen son açıklama

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de bugün hava durumu nasıl olacak? 2 Eylül Pazar günü yurdun geneli güneşli ve az bulutlu. Sinop, Samsun, Trabzon, Artvin dolayları ise haftanın son gününü gök gürültülü sağanak yağmurla karşılıyor. Güneydoğu Anadolu ise bol güneş alıyor. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Siirt 39 dereceleri gösteriyor. Kahramanmaraş'da ise pazartesi ve salı günü 40 derece ölçülüyor. Rüzgar Doğu Karadeniz'de zayıf, Marmara'da ise 4 kuvvetini gösteriyor. Meteoroloji Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum için sağanak yağış bildirdi. Meteoroloji'den milyonları ilgilendiren son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin son hava durumu tahmin raporlarını paylaştı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İşte Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den gelen son açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

İstanbul: Az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Bursa: Az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu 32

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
BURSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık
KOCAELI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık
EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
DENIZLI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
IZMIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık
KUTAHYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi’nin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık
MERSIN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık
OSMANIYE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık
ESKISEHIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık
NIGDE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık
KARABUK °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

CORUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ORDU °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

YURT GENELİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KILIS °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de; kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de; kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de; kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusunda 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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