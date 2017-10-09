Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji son dakika İstanbul Hatay Antalya İzmir ve Ankara hava durumu uyarısı
Vatandaşın 'Hava durumu bugün nasıl olacak?' sorusunu yanıt olarak Meteoroloji son dakika haberlerini buradan sizler için derledik. İstanbul Hatay Antalya İzmir ve Ankara hava durumu nasıl olacağı araştırılıyor. Alınan son bilgilere göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından sel baskınları yaşandı ve ağaçlar devrildi. Meteoroloji'den Hatay çevreleri için yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ülkemizde hava genel olarak parçalı bulutlu. Sıcaklıklar İç ve Kuzey Anadolu'da düşüşte. Hava mevsim normallerinin altında. Bazı bölgelerde gökgürültülü ve sağanak yağışlı bir hava var. Metyeoroloji 2 bölge için vatandaşları uyardı! İstanbul'da bugün parçalı bulut az bulutlu geçerken, Ankara'da çok bulutlu sabah saatlerinde güneydoğu kesimleri hafif sağnak yağış yaşandı. İzmir'de ise Parçalı ve az bulutlu geçiyor. Hava durumu ile ilgili Meteoroloji son dakika haberlerini sizlerlere aktarmaya devam edeceğiz. Ayrıntıları ve yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz...
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Hatay Antalya İzmir ve Ankara'da havaların nasıl olduğunu merak eden vatandaşlar için yeni gelişmeleri bu haberimizde sizlere aktarmaya çalışacağız. Alınan son bilgilere göre yağışların Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Sinop, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İşte 9 Ekim Pazartesi günü için hava durumu ile ilgili yurt genelinde yaşanan son gelişmeler...
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle su baskını yaşandı, bazı ağaçlar devrildi. İlçede akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle çevreyolu üzerindeki araç alt geçidini su bastı. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerdeki ağaçlar devrildi.Su dolu alt geçitte arıza yapan araçtan iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Araçları alt geçitten çıkartan itfaiye ekipleri, burada biriken suyun tahliyesini gerçekleştirdi.
Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre ilçede metrekare başına 62,5 kilogram yağış düştü.
Meteoroloji'den Hatay ve çevresi için yağış uyarısı geldi. Vatandaşlar, yağış anında oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı 15
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 28
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 19
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22
Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 17
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 26
UYARILAR
Gelen uyarıya göre yağışların; özellikle Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden olası ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Konya, Sinop, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
Hava sıcaklıkları, İç ve kuzeydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Mersin çevreleri ile Antalya’nın kuzeydoğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile sabah saatlerinde Konya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
BAYBURT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORDU °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
TUNCELİ °C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, güneyinde 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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