Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji son dakika İstanbul Hatay Antalya İzmir ve Ankara hava durumu uyarısı

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Hatay Antalya İzmir ve Ankara'da havaların nasıl olduğunu merak eden vatandaşlar için yeni gelişmeleri bu haberimizde sizlere aktarmaya çalışacağız. Alınan son bilgilere göre yağışların Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Sinop, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İşte 9 Ekim Pazartesi günü için hava durumu ile ilgili yurt genelinde yaşanan son gelişmeler...







Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle su baskını yaşandı, bazı ağaçlar devrildi. İlçede akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle çevreyolu üzerindeki araç alt geçidini su bastı. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerdeki ağaçlar devrildi.Su dolu alt geçitte arıza yapan araçtan iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Araçları alt geçitten çıkartan itfaiye ekipleri, burada biriken suyun tahliyesini gerçekleştirdi.



Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre ilçede metrekare başına 62,5 kilogram yağış düştü.



Meteoroloji'den Hatay ve çevresi için yağış uyarısı geldi. Vatandaşlar, yağış anında oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.







Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı 15







İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 28

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 19



Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17









Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22



Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 17



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 26



UYARILAR

Gelen uyarıya göre yağışların; özellikle Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden olası ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Konya, Sinop, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.



Hava sıcaklıkları, İç ve kuzeydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:



Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu



IZMIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Mersin çevreleri ile Antalya’nın kuzeydoğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.



ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu.



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile sabah saatlerinde Konya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu



KAYSERİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı



KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BARTIN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı



BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.



BAYBURT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



ORDU °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ERZURUM °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu



TUNCELİ °C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu



GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MARDİN °C, 26°C

Parçalı bulutlu



ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Az bulutlu Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, güneyinde 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.