Hava durumu Meteoroloji hafta sonu hava nasıl olacak İşte il il hava durumu raporu

Hava durumu raporları nasıl? İstanbul hava durumu bugün nasıl? Ankara, İzmir, Adana hava durumu tahminleri, 5 günlük hava durumu raporu haberimizde! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 21 İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 26 Adana: Az bulutlu ve açık 27 Antalya: Az bulutlu ve açık 26 Samsun: Az bulutlu ve açık 15 Trabzon: Az bulutlu ve açık 16 Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 12 Diyarbakır: Az bulutlu 23 derece olacak.

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması!

İstanbul hava durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan tahminlere göre hafta sonu özellikle pazar günü kentte kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyordu. Hafta sonu plan yapmak için bekleyen İstanbullular 'İstanbul'da hafta sonu yağmur var mı' sorusuna yanıt arıyordu, müjdeli haber ise bugün geldi.

Meteoroloji'den son dakika! İstanbul hava durumuyla ilgili son tahmin, hafta sonu plan yapacaklara müjde

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Haftasonu kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyurulan kentte, yağışlar yerini bulutlu havaya bırakacak. Hafta içinde bahar havası yaşayan İstanbullular, hafta sonunu daha serin geçirecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU (5 GÜNLÜK)

İstanbul'da 6 Nisan Cuma bugün kısmen güneşli bir hava var. Yer yer bulutlar kendini gösterse de hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükselecek.

ANKARA HAVA DURUMU (5 GÜNLÜK)

Ankara'da bugün güneş kendini iyiden iyiye ortaya çıkarıken, hafta sonuyla birlikte yerini bulutlu ve yağışlı havaya bırakıyor.

İZMİR HAVA DURMU (5 GÜNLÜK)

Sıcak bir haftayı geride bırakan İzmir bugün ile birlikte bulutların etkisi altına giriyor. Bulutlu havaya rağmen sıcaklık 24 dereceyi bulacak.

Diğer illerde durum

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurtta yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 21

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 26

Adana: Az bulutlu ve açık 27

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Az bulutlu ve açık 15

Trabzon: Az bulutlu ve açık 16

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 12

Diyarbakır: Az bulutlu 23

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Akdeniz Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısında kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDIRNE °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Gece saatlerinde Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun-Ordu çevreleri sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Karadeniz 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, gece saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde kuzeyi 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyi gece saatlerinde 2,0 ila 3,0m,Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğusu kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.