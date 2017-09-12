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Hava durumu Meteoroloji son dakika haberleri (İstanbul Ankara İzmir ve Bursa'da bugün hava durumu nasıl?)

12 Eylül 2017 tarihli Meteoroloji son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Ankara İzmir ve Bursa'da hava durumu nasıl olacağı araştırılırkan beklenen ilk açıklama geldi. Alınan son bilgirere göre, sıcaklık artmaya devam ediyor. Başta batı bölgelerimiz olmak üzere sıcaklıklar ortalama 1-3 derece artacak. Tüm kesimlerde hava açık ve az bulutlu olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki İstanbul Ankara İzmir ve Bursa başta olmak üzere yurt genelinde hava durumu bugün nasıl olacak? Hava durumu Meteoroloji son dakika haberlerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. İşte İstanbul Ankara İzmir ve Bursa'da hava durumu ile ilgili son açıklamalar ve yeni gelişmeler...

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Yurt genelinde hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul İzmir Ankara ve Bursa'da havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den konu ile ilgili beklenen açıklama gedi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji son dakika haberleri ile ilgili yeni gelişmeleri star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?


Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Az bulutlu ve açık 31

Trabzon: Az bulutlu ve açık 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURSA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

BAYBURT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞIRNAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durum : Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu : Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde batısında 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Akdeniz açıklarında 2,0 ila 2,5m, Görüş: İyi.

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