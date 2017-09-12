Hava durumu Meteoroloji son dakika haberleri (İstanbul Ankara İzmir ve Bursa'da bugün hava durumu nasıl?)
12 Eylül 2017 tarihli Meteoroloji son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Ankara İzmir ve Bursa'da hava durumu nasıl olacağı araştırılırkan beklenen ilk açıklama geldi. Alınan son bilgirere göre, sıcaklık artmaya devam ediyor. Başta batı bölgelerimiz olmak üzere sıcaklıklar ortalama 1-3 derece artacak. Tüm kesimlerde hava açık ve az bulutlu olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki İstanbul Ankara İzmir ve Bursa başta olmak üzere yurt genelinde hava durumu bugün nasıl olacak? Hava durumu Meteoroloji son dakika haberlerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. İşte İstanbul Ankara İzmir ve Bursa'da hava durumu ile ilgili son açıklamalar ve yeni gelişmeler...
Yurt genelinde hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul İzmir Ankara ve Bursa'da havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den konu ile ilgili beklenen açıklama gedi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji son dakika haberleri ile ilgili yeni gelişmeleri star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Az bulutlu ve açık 31
Trabzon: Az bulutlu ve açık 28
Erzurum: Az bulutlu ve açık 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KARABÜK °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURSA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
BAYBURT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞIRNAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durum : Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu : Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde batısında 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Akdeniz açıklarında 2,0 ila 2,5m, Görüş: İyi.
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