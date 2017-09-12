Hava durumu Meteoroloji son dakika haberleri (İstanbul Ankara İzmir ve Bursa'da bugün hava durumu nasıl?)

Yurt genelinde hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul İzmir Ankara ve Bursa'da havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den konu ile ilgili beklenen açıklama gedi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji son dakika haberleri ile ilgili yeni gelişmeleri star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?





Ankara: Az bulutlu ve açık 35



İstanbul: Az bulutlu ve açık 31



İzmir: Az bulutlu ve açık 31



Adana: Az bulutlu ve açık 36



Antalya: Az bulutlu ve açık 33



Samsun: Az bulutlu ve açık 31



Trabzon: Az bulutlu ve açık 28



Erzurum: Az bulutlu ve açık 29



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38



ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?







BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



BURSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



SAKARYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



IZMIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



UŞAK °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?







AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



KAYSERİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



KARABÜK °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



BURSA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?







ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



BAYBURT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



SAMSUN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



TRABZON °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ŞIRNAK °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BATMAN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



DIYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durum : Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



MARMARA

Hava Durumu : Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde batısında 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Akdeniz açıklarında 2,0 ila 2,5m, Görüş: İyi.