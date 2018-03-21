Hava durumu Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara İzmir hava durumu nasıl yağmur var mı

Hava durumu için son dakika değerlendirmeler geliyor. Yurt geneli bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu nasıl yağmur hangi illerde var? soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün güneşli bir hava bekleniyor ancak ilerleyen günlerde yağışlar geri dönecek ve cumartesi günü sıcaklıklar hızla düşecek. Bugün İstanbul’da 17 dereceye kadar ulaşacak hava sıcaklıkları cumartesi 7 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji'den yapılan açıklaya göre, bugün yurda güneşli bir hava hakim olacak. Yarın ise yurda giriş yapan yeni yağışlı hava dalgasıyla birçok şehirden yağmur haberleri gelecek. Cumartesi ise sıcaklıklar hızla düşecek ve sağanak yağış gelecek. İşte İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt geneli hava durumu ile ilgili yapılan son uyarılar ve detayları...



Meteorolji'den yapılan açıklamaya göre Marmara bölgesinde ve İstanbul'da gece saatlerinde yağmur yağışı başlıyor. Rüzgarla birlikte yağacak olan yağışlar için dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması belirtildi. İstanbul'da bugün hava durumunun parçalı bulutlu olacağı sıcaklıklarda herhangi bir değişiklik olmayacağı, gece saatlerinden itibaren ise yağmurların başlayacağı belirtildi. Yetkililer vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarırken, herhangi bir olumsuzluğa karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.





Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Adana’nın kuzeyi ile akşam saatlerinden sonra Trakya, gece saatlerinden sonra İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle batı ve güneybatı, gece Marmara’da kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında kuvvetli(30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:





Meteoroloji cumartesiye işaret etti



Ankara: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu 17

İzmir: Parçalı az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yüksekleri sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmur ve sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23



Meteorolji'den yapılan açıklamaya göre Marmara bölgesinde ve İstanbul'da gece saatlerinde yağmur yağışı başlıyor. Rüzgarla birlikte yağacak olan yağışlar için dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması belirtildi. İstanbul'da bugün hava durumunun parçalı bulutlu olacağı sıcaklıklarda herhangi bir değişiklik olmayacağı, gece saatlerinden itibaren ise yağmurların başlayacağı belirtildi. Yetkililer vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarırken, herhangi bir olumsuzluğa karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.



Batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Ege ile Karadeniz sahil kesiminde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise; Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.



Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı(Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.







İL İL HAVA DURUMU RAPORU



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.



EDIRNE °C, 15°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ISTANBUL °C, 17°C



Çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı



KOCAELI °C, 20°C



Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



TEKIRDAG °C, 14°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



EGE



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kıyı Ege ile zamanla kuzeyi ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 18°C



Parçalı yer yer çok bulutlu



DENIZLI °C, 22°C



Parçalı yer yer çok bulutlu



IZMIR °C, 21°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



USAK °C, 17°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı



AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 26°C



Parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 23°C



Parçalı bulutlu



ISPARTA °C, 17°C



Parçalı bulutlu



MERSIN °C, 23°C



Parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 19°C



Parçalı yer yer çok bulutlu



ESKISEHIR °C, 18°C



Parçalı yer yer çok bulutlu



KAYSERI °C, 20°C



Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu









BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu



DÜZCE °C, 23°C



Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı



KASTAMONU °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 15°C



Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.



CORUM °C, 18°C



Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 17°C



Parçalı bulutlu



TOKAT °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 18°C



Az bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AGRI °C, 15°C



Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM °C, 14°C



Parçalı ve az bulutlu



IGDIR °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



MALATYA °C, 21°C



Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BATMAN °C, 23°C



Parçalı ve az bulutlu



DIYARBAKIR °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



GAZIANTEP °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



SANLIURFA °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu



Yağmur nedir?



Havadaki su buharının gerekli (uygun) ortama ulaştıktan sonra yoğunlaşarak yeryüzüne su damlacıkları halinde düşmesi. Yağmurun önemi çok büyüktür. Çünkü bütün canlıların hayatlarının devam etmesi, büyük ölçüde suya bağlıdır. Bu suyun tabii olarak gerek canlılar ve gerekse bitkiler tarafından temin edilebilmesi ise yağmurun yağmasına bağlıdır. Yağmur, zamanında yeter derecede yağmazsa toprak nemsiz kalacağından bitkiler kendi ihtiyaçları olan suyu alamayıp kuruyacaktır. Yine hayvanlar ve insanlar da bu kuraklık neticesi sularını temin edemeyeceklerdir. Bu arada tarım alanları da sulanamayacağı için yiyecek sıkıntısı da olacaktır. Bu ehemmiyetinden dolayı, dinimiz yağmuru rahmet olarak da adlandırmaktadır.



Yağmurun meydana gelişi: Yağmur, suyun su-buhar-yağmur çevriminin bir parçasıdır. Bilindiği gibi su normal şartlarda sıvı halinde bulunur. Sıcaklığın artmasında buhar haline dönüşen su, havaya yükselerek bulut kümeleri halinde toplanır. Genelde suyun daima 100°C’de buharlaştığı sanılır. Su havanın basıncına bağlı olarak 100°C’nin altındaki sıcaklıklarda da, mesela 20°C civarında da buharlaşabilir. 100°Cise 1 atmosfer basınç altında suyun kaynama ve hızlı buharlaşmaya başladığı noktadır.



Bulutların meydana gelmesini sağlayan su kaynakları büyük ölçüde okyanuslar, denizler, göller ve nehirlerdir. Hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak suyun buharlaşması fazlalaşır. Bu yüzden sıcak kuşak denizleri (ekvator bölgeleri) bulutların en fazla meydana geldiği yerlerdir.



Sıcaklığın artması suyun buharlaşmasını arttırdığı gibi; havanın bu buharları (nemi) taşıma kapasitesini de yükseltir. Misal olarak 1 m3 hava 0°C’de 17,3 gram nem taşıyabilir. Bu sıcak havaların daha fazla yağış getirebileceğini de göstermektedir. Nitekim lodostan esen rüzgarlar sıcak bölgelerden geldiğinden çoğu defa yağışı da beraberinde getirmektedirler. Ama bu mutlaka böyle olur demek değildir. Diğer yönlerden esen rüzgarlar da yağış getirebilirler.



Buharlaşarak havaya karışan su zerrecikleri havada yükselmeye başlar. Bu zerrelerin kümeleşmesi bizim bulut dediğimiz olaydır. Bulutlar içindeki nem oranının azlığına, çokluğuna göre alçakta veya yüksekte toplanır. Nemi en fazla olanlar alçak olanlardır. Bu alçak bulutlar çok çabuk yağmur haline dönüşebilir. Bununla birlikte yüksek bulutlar da aşağıda belirtilecek olan şartların meydana gelmesiyle yağış haline dönüşebilir.



Bunların yağış haline dönüşebilmesi için, bulutu taşıyan havanın sıcaklığının düşmesi lazımdır. Şöyle ki; havanın sıcaklığının artmasıyla taşıyabileceği nem oranının da artmasına mukabil, havanın sıcaklığının düşmesiyle de taşıyabileceği maksimum nem miktarı da azalacaktır. Bu miktarın üzerindeki nem tekrar yoğunlaşarak su haline gelir. Bu su damlacıkları ise yerçekimine tabi olarak aşağıya düşmeye başlayınca artık yağmur adını alır. Yağmur başlıca şu hallerde meydana gelebilir:



1. Denizlerden suyun buharlaşarak yükselmesi neticesinde kümeleşen bulutlar rüzgarla birlikte sürüklenerek soğuk yerlere giderek yoğunlaşır ve yağış haline dönüşür.



2. Bu bulutlar yüksek dağ silsilelerine çarparak alçaklara göre soğuk olan bu yerlerde yağışlar meydana getirirler. Misal olarak Rize dolaylarının fazla yağış alması bu sebeptendir.



3. Havanın alçak basınç alanlarından gelen bulutlar yüksek basınç alanlarıyla karşılaşınca yine yağış



meydana gelir. Çünkü basıncın yükselmesi yoğunlaşmayı arttırır.



Dünyada en fazla yağış alan yerler ekvator bölgesi ve muson memleketleridir. Buralarda sıcaklık çok yüksek olduğundan buharlaşma da çok olur. Bu buharlar bu bölgelerdeki yüksek yerlere çarparak veya soğuk memleketlerden gelen rüzgarlara çarparak hemen yağmur haline dönüşüverir. Bu bölgeler bütün yıl yağışlıdır.



Diğer yerlerdeki karaların kıyıları iç kısımlarına göre daha fazla yağış alır. Denizden gelen bulutlar daha iç kısımlara gitmeden kıyı bölgelerinde yağmuru sıcak farkından dolayı bırakır. Bu yüzden denizden uzak memleketlerde kuraklık daha fazla olur. Umumiyetle kıtaların batı kıyıları daha fazla yağış alır. Bunun sebebi ise rüzgarların büyük ölçüde batıdan esmesidir.



Havada yağmurun meydana gelebilmesi için toz ve minerallerden hasıl olan yoğunlaşma çekirdeklerinin olması gerektiği anlaşılmıştır. Bu çekirdekler rüzgar vs. gibi atmosferik olaylarla havaya karışan toz mineralcikleridir. Yoğunlaşma bu çekirdekler etrafında başlamaktadır. Bu hadiseden kaynaklanarak sun’i olarak yağmur yağdırılıp yağdırılamayacağı araştırılmış ve neticede yağmur bombaları imal edilmiş. Bu bombaların esası da bulutun içinde sun’i olarak yoğunlaşma çekirdeklerini taşıyan bu bombanın patlatılarak bu çekirdekleri bulut içine dağıtmaktan ibarettir.



Sun’i olarak yağmur bombası ile yağmur yağdırabilmek için yağışa elverişli bulutların bulunması gerekir. Yoksa hiç bulut yokken bomba ile yağmur yağdırılması demek değildir. Bu bir nevi bulutların sağılmasıdır.

Sözlükte "yağmur" ne demek?



1. Havayuvarındaki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı; yağmur gibi yağan.

2. Çok ve sık düşen, gelen şey.

3. Çokluk, bolluk.