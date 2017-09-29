İstanbul hafta sonu hava durumu Meteoroloji İstanbul Ankara İzmir hava tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Tekirdağ, Düzce, Sinop, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde 40-70 km/sa), eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Tekirdağ, Düzce, Sinop, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Tekirdağ, Düzce, Sinop, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde 40-70 km/sa), eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 23



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27



Adana: Parçalı ve az bulutlu 32



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 23



Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 26



Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23



Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 22



Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 20



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30



METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARILARI - İL İL HAVA DURUMU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Meteoroloji son dakika fırtına uyarısı! İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ hava durumu ile ilgili Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere çevresinde yer alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için çok kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yaptı. Uyarıda, dün öğle saatlerinden sonra başlayan yağışın bugün de etkisini artıracağı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: “İstanbul’da aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli, güney ilçelerinde ise kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.” İşte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile birlikte İstanbul'daki hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeler...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege denizinde yarın fırtına beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Marmara ve Ege denizi'nde yarın rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Cumartesi günü akşam saatlerden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.



İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Haftanın son iş gününde İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye kadar düşüyor. Yer yer yağış bekleniliyor. Genel olarak hava kapalı. Nem oranı yüzde 64, rüzgar saatte 35 km esmesi bekleniliyor.



Hafta sonunun ilk günü Cumartesi için sağanak yağış uyarısı geldi. Sağanak yağışın yağacağı saatler: 09:00 - 15:00. Sıcaklık 19 derece. Yağış oranı yüzde 70 olarak belirlendi. Nem oranında yükseliş hakim. Rüzgar saatte 32 km esmesi bekleniliyor.





AKOM DA TWITTER'DAN UYARDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da Twitter hesabından İstanbulluları uyardı. AKOM, ''İstanbul'da Poyraz yönlü rüzgarın kuvvetlice esmesi ve beraberinde gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor'' uyarısında bulundu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.







Meteoroloji Nedir?



Meteoroloji; kısaca atmosfer bilimidir. Yunanca "meteoron" kelimesinden adını almıştır ve gökyüzünde olan olaylar anlamına gelmektedir. Eski yunanlılar bulutları, rüzgarları ve yağmuru anlamak ve birbirleriyle ilişkilerini tespit etmek için rasat yapmışlardır. Onlar için hava durumu önemliydi, çünkü hava çiftçilerin ürün yetiştirmesini, denizcileri ve denizde seyahat edenleri etkiliyordu. Bugün çevremizde, atmosferdeki değişim ve olaylardan dolayı bizleri etkileyen daha ciddi ve önemli hava olayları vardır. Gezegenimizdeki atmosferin davranışları ve etkisi gibi, zor ve karmaşık konulara çözüm bulmalıyız.



Eski Bir Bilim Dalı



Aristo'nun meteorolojinin babası olduğuna inanılmaktadır. Aristo "meteorologica" adlı eserini M.Ö. 340 yılında yazmıştır. Aristo'nun yağmur, dolu fırtınası ve bazı hava parametrelerine ait görüşlerinin bir kısmı doğru, çoğu ise yanlıştır. Bu zamandaki diğer düşünürler gibi Aristo da mantık ve sebep yoluyla doğruya ulaşacağına inanıyor ve dünyadaki doğal olayları anlamak için rasat yapılmasına ihtiyaç olmadığını düşünüyordu.



Yüzyıllarca sonra, modern bilimin ilk yıllarında, bilim adamı olarak bilinen doğa filozofları, doğayı gerçekten anlamanın yalnızca spekülasyon ve mantıksal tartışmalarla olamayacağını farketmişlerdir. Dünyadaki olayları anlamak için, bunları ölçmek, kaydetmek ve analiz etmek gerekir. Ancak, hava parametrelerinden rüzgar yönü ve yağış miktarını ölçebilmek bile uzun zaman almıştır. Termometrenin icadı M.S. 1600’lü yıllarda, atmosfer basıncını ölçen barometrenin keşfi ise bundan birkaç yıl sonra olmuştur. Sonraki gelen 200 yılda, nem ve rüzgar hızı ve atmosferdeki diğer önemli parametreleri ölçmek için meteorolojik aletler geliştirilmiştir. Bilim adamları bu sistemleri kullanarak iklim olarak bilinen uzun dönemli değişimleri kaydetmişlerdir. Bununla birlikte, fırtına, harekeyn, tornedo ve diğer atmosferik olayların günden güne değişen davranışlarını anlayamamışlardır.