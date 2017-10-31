Hava durumu son dakika Meteoroloji açıklamaları İstanbul İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak
Hava durumu son dakika Meteoroloji açıklamaları gelmeye devam ediyor. 1 Kasım Çarşamba günü Türkiye genelinde havalar nasıl? Hava durumu olarak Meteoroloji’den iki önemli uyarı geldi. Kurum şiddetli rüzgar ve sel uyarılarında bulundu. Marmara ve Ege'de parçalı az bulutlu bir gökyüzü var, güneş görülüyor. Rüzgar tekrar orta kuvvete indi ancak Güney Ege ve açıklarında, Bodrum çevrelerinde, Göcek dolaylarında kuzey yönlerden, çoğunlukla karayelden kuvvetli esiyor. Yağış çarşamba - perşembe de görünmüyor, sıcaklık ise en düşük değerlerini çarşamba günü alacak. Akdeniz ve İç Anadolu'da da çok geniş bir alanda yağış yok. Doğu Akdeniz'de bölgesel yağışlar var, bu yağışlar çarşamba gününe kalmayacak. Sıcaklık düşüyor, çarşamba günü İç Anadolu'da birçok merkezde gece sıcaklık sıfırın altında, buzlanmaya dikkat ! Karadeniz'in de büyük bir kısmından yağış ayrıldı ancak, Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak var. Bu yağış 2 gün devam edecek, çarşamba günü Karadeniz'in büyük bir kısmına yayılmış olacak. Doğu Anadolu'da da özellikle orta ve güney kesimlerinde, Bitlis - Van - Hakkari dolaylarında yağışlar var. Güneydoğu'da ıslanıyor, yağış neredeyse tamamında olacak. Doğusunda Siirt - Mardin - Batman dolaylarında çarşamba günü de devam edecek. Peki İstanbul İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Detaylar ve yeni gelişmeler haberimizde...
Hava durumu son dakika haberler: Marmara ve Ege güneş almaya devam ediyor, perşembe - cuma da devam edecek. Ancak perşembe - cuma Marmara'nın güneyinde ve İç Ege'de sabah saatlerinde sis oluşabilir, İç Ege'de sıcaklık sıfırın altına inecek. Akdeniz ve İç Anadolu'da da güneş var. Akdeniz'de sıcaklık 23 - 24 derecelerde, İç Anadolu'da ise 7 - 8 derecelere iniyor. Gece sıfırın altında -1,-2 derecelerde , perşembe - cuma tırmanış olacak. Karadeniz'in büyük kısmında bulutlar var, yerel yağışlar da olacak. Batı Karadeniz'den yağış ve bulutlar perşembe günü ayrılıyor, güneş kendini gösterecek, ancak Doğu Karadeniz'de bulutlanma sürecek. Doğu Anadolu'nun doğusunda Bitlis - Van - Hakkari dolaylarında yerel sağanaklar bekleniyor, perşembe günü bitmiş olacak. Güneydoğu'da da bölgesel yağışlar sürüyor. Bölgenin doğu kesimlerinde Siirt - Mardin - Batman - Diyarbakır dolaylarında perşembeye hava iyice açmış olacak, sıcaklık birkaç derece yükselecek.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2017 tarihinde sıcaklık tahminlerini paylaştı; şiddetli rüzgar ve sel uyarılarında bulundu. Şiddetli rüzgar Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (görüş mesafesinde azalma, baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 1 Kasım’de sel uyarısı! Yağışların Diyarbakır ve Elazığ'ın doğusu, Batman ve Şırnak'ın kuzeyi, Ağrı'nın güneyi ile Bitlis ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'DA SICAKLIK KAÇ DERECE OLACAK?
İstanbul’da 1 Kasım’de hava durumu: Güneşli, 13 derece, nem oranı yüzde 44, yağmur beklenmiyor. Rüzgar saatte 13 km esmesi bekleniliyor.
ANKARA'DA SICAKLIK KAÇ DERECE OLACAK?
Ankara’da 1 Kasım’da hava durumu: Parçalı bulutlu, 3 derece, nem oranı yüzde 70, Rüzgar saatte 2 km esmesi bekleniliyor.
İZMİR'DE SICAKLIK KAÇ DERECE OLACAK?
İzmir’de 1 Kasım’da hava durumu: Parçalı bulutlu, 13 derece, nem oranı yüzde 43. Rüzgar saatte 13 km esmesi bekleniliyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Karabük ve Kastamonu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurluı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ORDU °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile Elazığ'ın doğusu ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Elazığ'ın doğusu, Şırnak'ın kuzeyi, Ağrı'nın güneyi ile Bitlis ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 16°C
Çok bulutlu, zamanla doğu kesimleri yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
IĞDIR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 13°C
Çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Batman'ın kuzeyi ile Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SIIRT °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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