İstanbul Ankara İzmir hava durumu nasıl Hava durumu son dakika Meteoroloji uyarıları



Hava durumu son dakika Meteoroloji İstanbul Ankara İzmir sıcaklar artıyor mu? Yurt geneli hafta sonu hava durumu nasıl olacak? soruların detayları belli oldu. Meteoroloji'den milyonları ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde günün en yüksek hava sıcaklığının, Tunceli'de 32 derece olacağı öngörülüyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İstanbul'un hava durumu ise parçalı ve az bulutlu olmak üzere 30 derece bir hava durumu gözüküyor. Yağışlı geçen günler bu hafta sonu mola verdi ve sıcaklıklar adım adım artmaya başladı. Bugün Türkiye’nin hiçbir şehrinde yağış beklenmezken birçok şehirde 30 dereceyi aşan hava sıcaklıkları gözlenecek. Güney kıyılarda 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar Türkiye’ye sıcak bir gün yaşatacak. İşte yurt genelinde ve İstanbul İzmir Ankara başta olmak üzere hava durumu ile igili Meteoroloji'den yapılan açıklama...



METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARILARI



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 15, Tunceli ve Erzincan'da 13, Erzurum'da 7, Ağrı ve Kars'ta 6, Ardahan'da 5 derece ölçüldü.







Günün en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 29, Iğdır'da 28, Ağrı ve Kars'ta 24, Erzurum ve Ardahan'da 22 derece olacağı öngörülüyor.



Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?



İstanbul’da 5 günlük verilere göre gökyüzü nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre sıcaklık dereceleri 31 dereceyi görürken, bu hafta gökyüzü genel olarak parçalı-bulutlu güneşli. Kurum tarafından 9 Haziran – 13 Haziran 2018 tarihlerinde yaşanacak sıcaklık verileri…



9 Haziran Cumartesi: Hafta sonu İstanbul’da en yüksek sıcaklık 30 derece olurken, en düşük sıcaklık 20 derece. Nem oranı en yüksek yüzde 92 en düşük yüzde 59. Rüzgar saatte 24 km hızında esmesi bekleniliyor.



10 Haziran Pazar: Pazar günü İstanbul’da en yüksek sıcaklık 29 derece olurken en düşük sıcaklık 20 derece. Nem oranı en yüksek yüzde 90 en düşük yüzde 66. Rüzgar saatte 35 km hızda esmesi tahmin ediliyor.



11 Haziran Pazartesi: Haftanın ilk gününde gökyüzü parçalı bulutlu olurken yağmur beklenmiyor. Sıcaklık en yüksek 28 derece, en düşük sıcaklık 2 derece. Nem oranı en yüksek yüzde 82, en düşük yüzde 57 olurken, rüzgar saatte 28 km hızında esiyor.



12 Haziran Salı: Salı günü İstanbul’da sıcaklık en yüksek 29 derece olurken, en düşük sıcaklık 20 derece. Nem oranı en yüksek yüzde 91 en düşük yüzde 55. Rüzgar saatte 20 km hızında esiyor.



13 Haziran Çarşamba: Çarşamba günü İstanbul’da sıcaklık 5 günlük verilere göre en yüksek dereceye çıkıyor: En yüksek sıcaklık 31 derece, en düşük sıcaklık 20 derece. Nem oranı en yüksek yüzde 82 olurken, en düşük yüzde 54. Rüzgar saatte 14 km hızında esiyor.









YURT GENELİ HAVA DURUMU NASIL?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Batı ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor



UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



EDIRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu



ISTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELI °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



TEKIRDAG °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



DENIZLI °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu



IZMIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



MUGLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık









AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, Toroslar mevkiinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 35°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



MERSIN °C, 32°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKISEHIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



KAYSERI °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



SINOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor



RIZE °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



TOKAT °C, 31°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AGRI °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



ERZURUM °C, 22°C

Parçalı bulutlu



MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 22°C

Parçalı bulutlu









GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



GAZIANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



MARDIN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



SANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA



Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), açıklarında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila5 (20-40km/sa), batısında 4 ila 6 (30-50km/s) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı zaman zaman çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.