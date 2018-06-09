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İstanbul Ankara İzmir hava durumu nasıl Hava durumu son dakika Meteoroloji uyarıları

Hava durumu son dakika Meteoroloji İstanbul Ankara İzmir sıcaklar artıyor mu? Yurt geneli hafta sonu hava durumu nasıl olacak? soruların detayları belli oldu. Meteoroloji'den milyonları ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde günün en yüksek hava sıcaklığının, Tunceli'de 32 derece olacağı öngörülüyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İstanbul'un hava durumu ise parçalı ve az bulutlu olmak üzere 30 derece bir hava durumu gözüküyor. Yağışlı geçen günler bu hafta sonu mola verdi ve sıcaklıklar adım adım artmaya başladı. Bugün Türkiye’nin hiçbir şehrinde yağış beklenmezken birçok şehirde 30 dereceyi aşan hava sıcaklıkları gözlenecek. Güney kıyılarda 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar Türkiye’ye sıcak bir gün yaşatacak. İşte yurt genelinde ve İstanbul İzmir Ankara başta olmak üzere hava durumu ile igili Meteoroloji'den yapılan açıklama...

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Hava durumu son dakika Meteoroloji İstanbul Ankara İzmir sıcaklar artıyor mu? Yurt geneli hafta sonu hava durumu nasıl olacak? soruların detayları belli oldu. Meteoroloji'den milyonları ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde günün en yüksek hava sıcaklığının, Tunceli'de 32 derece olacağı öngörülüyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İstanbul'un hava durumu ise parçalı ve az bulutlu olmak üzere 30 derece bir hava durumu gözüküyor. Yağışlı geçen günler bu hafta sonu mola verdi ve sıcaklıklar adım adım artmaya başladı. Bugün Türkiye’nin hiçbir şehrinde yağış beklenmezken birçok şehirde 30 dereceyi aşan hava sıcaklıkları gözlenecek. Güney kıyılarda 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar Türkiye’ye sıcak bir gün yaşatacak. İşte yurt genelinde ve İstanbul İzmir Ankara başta olmak üzere hava durumu ile igili Meteoroloji'den yapılan açıklama...

METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARILARI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre,  bölgede havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin  ediliyor.

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 15, Tunceli ve Erzincan'da 13,  Erzurum'da 7, Ağrı ve Kars'ta 6, Ardahan'da 5 derece ölçüldü.
 

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



Günün en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 29,  Iğdır'da 28, Ağrı ve Kars'ta 24, Erzurum ve Ardahan'da 22 derece olacağı  öngörülüyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette  esecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul’da 5 günlük verilere göre gökyüzü nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre sıcaklık dereceleri 31 dereceyi görürken, bu hafta gökyüzü genel olarak parçalı-bulutlu güneşli. Kurum tarafından 9 Haziran – 13 Haziran 2018 tarihlerinde yaşanacak sıcaklık verileri…

9 Haziran Cumartesi: Hafta sonu İstanbul’da en yüksek sıcaklık 30 derece olurken, en düşük sıcaklık 20 derece. Nem oranı en yüksek yüzde 92 en düşük yüzde 59. Rüzgar saatte 24 km hızında esmesi bekleniliyor.

10 Haziran Pazar: Pazar günü İstanbul’da en yüksek sıcaklık 29 derece olurken en düşük sıcaklık 20 derece. Nem oranı en yüksek yüzde 90 en düşük yüzde 66. Rüzgar saatte 35 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

11 Haziran Pazartesi: Haftanın ilk gününde gökyüzü parçalı bulutlu olurken yağmur beklenmiyor. Sıcaklık en yüksek 28 derece, en düşük sıcaklık 2 derece. Nem oranı en yüksek yüzde 82, en düşük yüzde 57 olurken, rüzgar saatte 28 km hızında esiyor.

12 Haziran Salı: Salı günü İstanbul’da sıcaklık en yüksek 29 derece olurken, en düşük sıcaklık 20 derece. Nem oranı en yüksek yüzde 91 en düşük yüzde 55. Rüzgar saatte 20 km hızında esiyor.

13 Haziran Çarşamba: Çarşamba günü İstanbul’da sıcaklık 5 günlük verilere göre en yüksek dereceye çıkıyor: En yüksek sıcaklık 31 derece, en düşük sıcaklık 20 derece. Nem oranı en yüksek yüzde 82 olurken, en düşük yüzde 54. Rüzgar saatte 14 km hızında esiyor.




YURT GENELİ HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDIRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

TEKIRDAG °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DENIZLI °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUGLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık




AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Toroslar mevkiinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSIN °C, 32°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SINOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RIZE °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AGRI °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı bulutlu




GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MARDIN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), açıklarında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila5 (20-40km/sa), batısında 4 ila 6 (30-50km/s) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı zaman zaman çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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