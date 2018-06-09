İstanbul Ankara İzmir hava durumu nasıl Hava durumu son dakika Meteoroloji uyarıları
Hava durumu son dakika Meteoroloji İstanbul Ankara İzmir sıcaklar artıyor mu? Yurt geneli hafta sonu hava durumu nasıl olacak? soruların detayları belli oldu. Meteoroloji'den milyonları ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde günün en yüksek hava sıcaklığının, Tunceli'de 32 derece olacağı öngörülüyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İstanbul'un hava durumu ise parçalı ve az bulutlu olmak üzere 30 derece bir hava durumu gözüküyor. Yağışlı geçen günler bu hafta sonu mola verdi ve sıcaklıklar adım adım artmaya başladı. Bugün Türkiye’nin hiçbir şehrinde yağış beklenmezken birçok şehirde 30 dereceyi aşan hava sıcaklıkları gözlenecek. Güney kıyılarda 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar Türkiye’ye sıcak bir gün yaşatacak. İşte yurt genelinde ve İstanbul İzmir Ankara başta olmak üzere hava durumu ile igili Meteoroloji'den yapılan açıklama...
Hava durumu son dakika Meteoroloji İstanbul Ankara İzmir sıcaklar artıyor mu? Yurt geneli hafta sonu hava durumu nasıl olacak? soruların detayları belli oldu. Meteoroloji'den milyonları ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde günün en yüksek hava sıcaklığının, Tunceli'de 32 derece olacağı öngörülüyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İstanbul'un hava durumu ise parçalı ve az bulutlu olmak üzere 30 derece bir hava durumu gözüküyor. Yağışlı geçen günler bu hafta sonu mola verdi ve sıcaklıklar adım adım artmaya başladı. Bugün Türkiye’nin hiçbir şehrinde yağış beklenmezken birçok şehirde 30 dereceyi aşan hava sıcaklıkları gözlenecek. Güney kıyılarda 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar Türkiye’ye sıcak bir gün yaşatacak. İşte yurt genelinde ve İstanbul İzmir Ankara başta olmak üzere hava durumu ile igili Meteoroloji'den yapılan açıklama...
METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARILARI
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 15, Tunceli ve Erzincan'da 13, Erzurum'da 7, Ağrı ve Kars'ta 6, Ardahan'da 5 derece ölçüldü.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Günün en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 29, Iğdır'da 28, Ağrı ve Kars'ta 24, Erzurum ve Ardahan'da 22 derece olacağı öngörülüyor.
Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?
İstanbul’da 5 günlük verilere göre gökyüzü nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre sıcaklık dereceleri 31 dereceyi görürken, bu hafta gökyüzü genel olarak parçalı-bulutlu güneşli. Kurum tarafından 9 Haziran – 13 Haziran 2018 tarihlerinde yaşanacak sıcaklık verileri…
9 Haziran Cumartesi: Hafta sonu İstanbul’da en yüksek sıcaklık 30 derece olurken, en düşük sıcaklık 20 derece. Nem oranı en yüksek yüzde 92 en düşük yüzde 59. Rüzgar saatte 24 km hızında esmesi bekleniliyor.
10 Haziran Pazar: Pazar günü İstanbul’da en yüksek sıcaklık 29 derece olurken en düşük sıcaklık 20 derece. Nem oranı en yüksek yüzde 90 en düşük yüzde 66. Rüzgar saatte 35 km hızda esmesi tahmin ediliyor.
11 Haziran Pazartesi: Haftanın ilk gününde gökyüzü parçalı bulutlu olurken yağmur beklenmiyor. Sıcaklık en yüksek 28 derece, en düşük sıcaklık 2 derece. Nem oranı en yüksek yüzde 82, en düşük yüzde 57 olurken, rüzgar saatte 28 km hızında esiyor.
12 Haziran Salı: Salı günü İstanbul’da sıcaklık en yüksek 29 derece olurken, en düşük sıcaklık 20 derece. Nem oranı en yüksek yüzde 91 en düşük yüzde 55. Rüzgar saatte 20 km hızında esiyor.
13 Haziran Çarşamba: Çarşamba günü İstanbul’da sıcaklık 5 günlük verilere göre en yüksek dereceye çıkıyor: En yüksek sıcaklık 31 derece, en düşük sıcaklık 20 derece. Nem oranı en yüksek yüzde 82 olurken, en düşük yüzde 54. Rüzgar saatte 14 km hızında esiyor.
YURT GENELİ HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDIRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKIRDAG °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENIZLI °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUGLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Toroslar mevkiinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSIN °C, 32°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SINOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
RIZE °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 31°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AGRI °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDIN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), açıklarında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila5 (20-40km/sa), batısında 4 ila 6 (30-50km/s) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı zaman zaman çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.