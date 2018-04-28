Hava durumu son dakika Meteoroloji uyarıları İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hafta sonu hava durumu detayları belli oldu. İstanbul Ankara İzmir son dakika hava durumu gelişmelerini ve yurt geneli için yapılan son Meteoroloji uyarılarını bu haberimizde derledik. Yapılan son açıklamaya göre, Batı Akdeniz’de akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yayınladığı duyuruyla yurdun doğu kesimlerinde yaşayan vatandaşları uyardı. Bir hafta boyunca etkisini sürdürecek mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yurdun yarısını etkileyecek. Yurdun yarısı güneşli bir bahar havasıyla hafta sonuna girerken yurdun diğer yarısında yağışlar etkili olacak. Türkiye’de etkisini sürdüren yüksek basınç merkezi ile sıcak hava devam ediyor ve hava sıcaklıkları yüksek olarak seyrediyor. İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika veriler geldi. Çok sert bir kış geçirmeyen İstanbul bugün 27 dereceyi görecek. Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre; Yurtta da hava sıcaklığında artış var. İşte İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere hava durumuyla ilgili Meteoroloji’den gelen son uyarılar…



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, akşamın ilk saatlerde Antalya merkez ve çevrelerinde sağanak etkili olacak.







YARIN DA DEVAM EDECEK



Yarın öğlenden itibaren Muğla merkez, kuzey kesimleri, Antalya’nın Elmalı ilçesi, Isparta’nın batı kesimleri, Burdur’un merkez ve Bucak ilçesi hariç bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Rüzgar ise yarın öğlenden itibaren güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.









DOĞU BÖLGELERE UYARI! YAĞIŞLARA DİKKAT…



Sözcü'nün haberine göre, Meteoroloji’nin doğu bölgeler için yaptığı uyarı şu şekilde; Yurdumuz halen yüksek basınç merkezi ile sıcak havanın etkisi altındadır. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyretmektedir.



Ancak bugünden itibaren, bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca yurdumuzun özellikle doğu bölgelerinde (Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimleri), yer seviyesinde sıcak hava ile atmosferin üst seviyelerinde soğuk hava bulunmasından dolayı meydana gelmesi beklenen ve halk arasında kırkikindi yağışları olarak isimlendirilen, öğleden sonraları görülecek mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki kararsızlık yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.



Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda doğu bölgelerimiz ile Karadeniz kıyı kesiminde biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.







BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu, Aydın, Muğla, Denizli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya ve Burdur’un batı kesimlerinin (Elmalı, Korkuteli, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni, Gölhisar, Çavdır, Altınyayla) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIKLARI BİR MİKTAR DÜŞÜYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda 2 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 26

İstanbul: Az bulutlu 24

İzmir: Parçalı bulutlu 31

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

Antalya: Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimlerinin (Elmalı, Korkuteli) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



Şanlıurfa meteoroloji Müdürü Necati Kızıler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir hafta boyunca Kırkikindi yağışlarının etkili olacağını belirterek, uyarılarda bulundu.



Şanlıurfa Meteoroloji Müdürü Necati Kızıler, Cuma gününden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığının düşerek, güneşli havaların yerini yağışa bırakacağını ifade etti.



SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR



Yağışların bölgede 7 gün süreceğini belirten Kızıler, "Cuma günü ikindi saatlerinde 15-18 itibariyle bir gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bu yağışlar sürekli olacak. Önümüzdeki Cumartesiye kadar yağış bekliyoruz. Bizim bültenlerimiz zaten ya 5 günlük ya da 7 günlük.



Sistemimizdeki tahminlerimize göre gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bu yağışların doluya çevirme ihtimali var. Çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekiyor. Bu yağışlarda önlem almaları iyi olur. Bu yağışlar bütün Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde olacak. Urfamızda içinde, bu yağışı bekliyoruz. Sıcaklıklar da yağışlarla beraber düşecek.









DİKKATLİ OLUN UYARISI



Geçen günlerde 30-31 dereceye kadar mevsim normallerinin üzerinde yüksek sıcaklıklar kaydedildi. Şu an mevsim normallerinin altında olacak. Yani en yüksek sıcaklık 25-26 derece civarında olacak. Bir istisna var Pazar günü yağış beklemiyoruz. Sistemimizi teğet geçeceğini düşünüyoruz. Diğer günler yağış bekliyoruz.



Özellikle her gün saat 14.00 sıralarında yağan bu yağmurlar Kırkikindi yağışları olarak biliniyor. Bu nedenle vatandaşlarımız için öğleden sonra şemsiyelerini almalarını önerir ve trafiğe çıkacak vatandaşlara da daha dikkatli olmalarını öneriyoruz" diye konuştu.



Yurt genelinde de sıcak hava hakim. Ancak bazı şehirlerde ise yağış var. Meteoroloji'nin yaptığı son açıklamaya göre; Manisa, Bolu, Aydın, Muğla, Antalyai Karabük, Uşak, Afyon, Kütahya ve Burdur'da ise bugün sağanak yağış bekleniyor.



İSTANBUL HAVA DURUMU



İstanbul'da ise bugün hava parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığının 27 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu



SAKARYA °C, 30°C



Parçalı ve az bulutlu



EGE



Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın, Muğla ve Manisa’nın doğusu, Denizli çevreleri, Uşak ve Afyon’un güney kesimleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 25°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



İZMİR °C, 29°C



Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu



KÜTAHYA °C, 26°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 29°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç ve batı kesimleri ile Burdur'un batısının hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 30°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



BURDUR °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



MERSİN °C, 28°C



Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



NİĞDE °C, 24°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



YOZGAT °C, 24°C



Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğu ve Karabük'ün güney kesimlerinin yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 26°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



KASTAMONU °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu



SİNOP °C, 17°C



Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



ORTA VE DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ARTVİN °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu



ÇORUM °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN °C, 19°C



Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 20°C



Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 20°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



MALATYA °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



MUŞ °C, 23°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



VAN °C, 18°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BATMAN °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



DİYARBAKIR °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



GAZİANTEP °C, 28°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



ŞANLIURFA °C, 31°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu