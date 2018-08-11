Hava durumu yarın nasıl olacak Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara İzmir'de havalar yağışlı mı

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara İzmir'de havalar yağışlı mı olacak? Marmara'da hava durumu nasıl olacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak sorusunun yanıtı yüz binlerce vatandaş tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Hafta sonu izin günlerinde gezmek ve keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Artvin, Sinop, Kars ve Ardahan ile Kastamonu’nun kıyı kesimleri ve Erzurum’un kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul Ankara İzmir başta olmak üzere yurt geneli Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı.Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İstanbul’da ise, az bulutlu ve açık olmak üzere 31 derece bir hava durumu bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı, az bulutlu hava hakim olacak.



Bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.



Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİDEN BAZI İLLER İÇİN UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin doğu ilçeleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde sabah saatlerine kadar gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Ayrıca yapılan açıklamada Doğu Anadolu bölgesinde de bazı illerde sağanak yağış olacağı kaydedildi.



Vatandaşların ani sel, su baskını ve heyelan tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları istendi.



Meteoroloji tarafından yayınlanan hava tahmin raporlarına göre, Rize'nin Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin merkez, Hopa ve Borçka ilçelerinde sabah saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağışlar görüleceği bildirildi. Sağanak yağışlar nedeniyle metrekareye 76 ila 100 kilogram yağış bırakacağı kaydedildi. Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve heyelan tehlikesi olabileceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların tüm olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

5 İLDE SAĞNAK BEKLENİYOR



Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzurum'un kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 20, Tunceli'de 18, Erzincan'da 14, Ağrı'da 12, Erzurum ve Kars'ta 10, Ardahan'da 9 derece ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 34, Iğdır'da 32, Erzincan ve Ağrı'da 30, Erzurum'da 26, Kars'ta 24, Ardahan'da 22 derece olacağı öngörülüyor.



Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Hafta sonu plan yapmadan önce aman dikkat! Meteoroloji, ülke geneline ilişkin olarak son dakika hava durumu uyarısı yaptı. Ağustos ayını yaşadığımız şu günlerde Türkiye genelinde sıcaklıklar etkisini gösteriyor, öte yandan ise özellikle Karadeniz'de sağanak yağışlar etkili oluyor. Durum böyle olunca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı.

METEOROLOJİ SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor



Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgar durumunun ise, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 27



İstanbul: Az bulutlu ve açık 31



İzmir: Az bulutlu ve açık 36



Adana: Az bulutlu ve açık 36



Bursa: Az bulutlu ve açık 32

Antalyaong>Antalya: Az bulutlu ve açık 39



Samsun: Parçalı bulutlu 28



Trabzon: Parçalı bulutlu 28



Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.



Yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



1. BÖLGE : Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Bolu, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Uşak



Periyot boyunca bölge geneli az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.



2. BÖLGE : Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta



Periyot boyunca bölge geneli açık ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin edilmektedir. Üreticilerin ilaçlamada rüzgârı dikkate almaları önerilir. Bu illerimizde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.



3. BÖLGE : Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Düzce



Periyot boyunca bölge geneli parçalı az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin edilmektedir. Üreticilerin ilaçlamada rüzgârı dikkate almaları önerilir. Bu illerimizde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.



4. BÖLGE : Antalya, İçel, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis



Periyot boyunca bölge geneli açık ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

5. BÖLGE : Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Erzincan



Cumartesi ve Pazar günleri ortası ile kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.



6. BÖLGE : Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Van, Hakkari, Muş, Bingöl



Periyot boyunca bölge geneli açık ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.



7. BÖLGE : Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Karabük



Cumartesi günü doğusu, Pazar ve Pazartesi günleri ortası ile doğu kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.



8. BÖLGE : Amasya, Tokat, Sivas, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli



Periyot boyunca bölge geneli az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.



9. BÖLGE : Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri



Periyot boyunca bölge geneli az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

DENİZLERDE HAVA



Marmara ve Ege’ de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı ile akşam geneli 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğleden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) gece 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.



EGE



Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’ de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), kuzeyi 5 ila 7 (40-60 km/sa) akşam 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.



AKDENİZ



Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, doğusu gece parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam kuzeybatıdan, Antalya Körfezi sabah kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de güney ve güneybatıdan, sabah batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğleden sonra güneybatıdan, gece kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 (10-30 yer yer 40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.