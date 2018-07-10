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Sivas'ta görülen et yiyen örümcek paniğe neden oldu

Sivas’ın Damlacık köyünde görülen, halk arasında 'Sarı Kız' olarak bilinen ve et yiyen örümcek paniğe neden oluyor. Dünyada 'Camel Spider' olarak biline örümcek Sivas'ın Damlacık köyünde de ortaya çıktı.

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Sivas merkeze bağlı Damlacık köyü sakinleri genellikle akşam saatlerinde gördükleri, halk arasında ‘Sarı Kız’ olarak bilenen örümcekten dolayı paniğe kapılıyor. Genellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde yaşayan ve boyları 6-10 santimetre civarında olan ve et ile beslendiği bilinen sarı kız, kurak yerleri seviyor. Avları arasında böcekler, kemirgenler, kertenkeleler, akrepler, yılanlar ve hatta küçük olan kuşlar da yer alıyor.
 
Genelde uzmanlar tarafından zehirli olmadığı söylense de, çok güçlü bir çene yapısına sahip olduğu için ısırdığında fazla can yaktığı belirtiliyor. Dişleri ile deriyi uyuşturup deldikten sonra içeriye, eti sıvı bir hale getiren madde enjekte ederek avını tüketen örümcek, insanları tehdit olarak algılamadığında ise saldırmıyor. Köy sakinleri örümceğin genellikle hava karardığında kendini gösterdiğini belirtiyorlar.
 
Korkudan çocuklarını evlerinin bahçelerine çıkaramadıklarını dile getirerek örümceklerin birine zarar vermesinden endişelendiklerini ifade ettiler. Köy sakinleri neredeyse her akşam görüp telef etmek zorunda kaldıkları ‘Sarı Kız’ örümceğinden dolayı yetkililerden yardım istiyorlar. 
 
Köy sakinleri örümcekten korktuklarına vurgu yaparak, "Örümceği genelde akşamları görüyoruz. Eve girmesin çocuklara zarar vermesin diyerek öldürmek zorunda kalıyoruz. Köy olarak tedirginiz, korkuyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz" dediler. 

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