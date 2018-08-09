Havalimanında yolcunun valizinde uyuşturucu ele geçirildi Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nda polis ekipleri, yurt dışından gelen yolcuların valizlerinde 'Lady' adlı narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada, bir yolcunun valizinde 50.84 gram toz esrar ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.