Hayali araçlarla bankalardan kredi alarak milyonlarca lira vurgun yapan çete çökertildi
Hiç olmayan araçlara sahte belgelerle ithalat uygunluk belgesi alarak tescil yaptıran ve daha sonra bu hayali araçlar adına bankalardan kredi alarak milyonlarca lira vurgun yapan 23 kişilik çete çökertildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son yılların en ilginç dolandırıcılık çetesini ortaya çıkardı.
Yürütülen soruşturmada, bazı otomotiv firması sahiplerinin, ortada hiç otomobil olmadığı halde, sahte TSE belgeleri ve ithalat uygunluk belgeleri ile hayali lüks otomobilleri ithal etmiş gibi gösterdiği, daha sonra da bu hayali ithal otomobillere bankadan kredi çekerek milyonlarca liralık vurgun yaptıklarını belirledi.
5 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI
Mali polis, aralarında otomotiv firması sahipleri, bankalardan kredi çeken kişiler ve sahte TSE belgesi düzenleyen kişinin de aralarında bulunduğu 23 kişinin yakalanması için İstanbul, Ağrı, Edirne, Kırklareli ve Muğla'da operasyon başlatıldı.
ÇETEYE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN İŞLEM YAPILACAK
Hayali otomobil ithalat çetesine, "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından işlem yapılacak.
(Habertürk)
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