Hayat kurtardı hayatı karardı

Hasan Öztüten yaklaşık on yıldır Yeşilköy sahilinde, kayıkta yaşan bir balıkçı. Sahil hattı boyunca beslediği kedi ve köpeklerle tanınıyor. Yeşilköy sahiline adım atar atmaz birçok kedi ve köpek etrafını sarıyor, sevinçle etrafında ona eşlik ediyor. Öztüten’in iki yıldır sanık koltuğunda mücadele ettiği dava da hayvan dostlarından biriyle ilgili.

Üç yıl önce Öztüten, yaşadığı küçük kayıkhanedeki eski bir sandala yetişkin bir köpeğin zincirlendiğini fark etti. Öztüten’in sokaktaki hayvanlara kol kanat gerdiğini bilen bazı insanlar hayvanlarını kayıkhanenin yakınlarına bırakıyordu. Öztüten, köpeğin adını ‘Nazlı’ koydu. Elinden geldiğince bakmaya başladı.

BİR LODOSTA KURTARMIŞTI

2015’te Şubat ayındaki lodos fırtınasında Öztüten, Nazlı’nın denize düştüğünü fark etti. “Hemen suya girdim, köpeği çıkardım ve birkaç metre ötedeki elektrik direğine bağladım. Sonra kayığı karaya çekebilmek için tekrar suya girdim” diye anlatıyor o anı.

O sırada dalgaların fotoğrafını çekmek için geri geri yürüyen mahalle sakini N.K., bağlı haldeki Nazlı’nın üstüne basınca köpek, N.K.’yı ısırdı. Öztüten o anı şöyle anlatıyor: “Denizden çıktığım sırada, beyefendinin fotoğraf çekmek için arkasını kontrol etmeden gittiğini gördüm. El kol hareketleriyle ve bağırarak köpeği işaret etmeye çalıştım fakat işe yaramadı. Nazlı’nın üstüne basınca refleksle bir anda ısırdı. Canı yandığı için bu tepkiyi verdi.”