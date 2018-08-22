Aleyna'nın organları 4 hastaya nakledildi

Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı Burdur- Antalya Karayolu üzerindeki çamaşırhaneden 16 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında çıkıp servis aracına bindi. Antalya yönünde seyreden servis aracının sürücüsü, iddiaya göre, yan yola girmeden Aleyna'yı ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen Aleyna'ya, H.K. yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık bulunan ve iç organlarında hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

'KIZIMLA BAYRAMLAŞAYIM, SONRA ORGANLARINI ALIN'

Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Aleyna'nın, 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi koordinatörleri Nilgün Bilal ve Ali Tugay, organların bağışlanması için baba Şahimerdan Budanır ile görüştü. Kızının organlarının bağışlanmasına onay veren Budanır, koordinatörlerden bir istekte bulundu. Şahimerdan Budanır'ın "Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın" talebi üzerine Aleyna Hatun Budanır, makineye bağlı yaşatıldı.

Şahimerdan Budanır'ın dün sabah kızıyla vedalaşmasının ardından Aleyna Hatun Budanır'ın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ile 2 korneası, organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı.

4 KİŞİYE NEKLEDİLDİ

Aleyna'nın kalp, karaciğer ve böbrekleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bugün 4 hastaya nakledildi. Aleyna'nın kalbi Burak Zeybek'e (24), karaciğeri Kemal Çevik'e (62), böbrekleri Mehmet Taşkın (42) ve Recep Dede'ye (55) nakledildi. Akciğer ve pankreas ise kullanılamadı. Aleyna Hatun Budanır'ın kornealarının da uygun hastalara nakledileceği belirtildi.