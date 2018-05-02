Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hayvanlarına ot toplamak için araziye çıkan 52 yaşındaki adam ölü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi ölü olarak bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay Keramet Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, çalıştığı işyerinden çıktıktan sonra akşam saatlerinde 16 LC 188 plakalı traktörü ile hayvanları için ot toplamak üzere araziye çıkan Ahmet Ayrancı (52), akşam eve dönmeyince eşi aramaya çıktı.
 
Bir süre mahallede aranan Ahmet Ayrancı için Jandarma ekipleri ve köylü seferber oldu. Uzun süre aranan Ahmet Ayrancı gece saat 02.00 sıralarında mahalleden yaklaşık 500 metre mesafede hayvancılık yaptığı çiftliğine yakın bir noktada ölü olarak bulundu.
 
Traktör ile kaza yapıp traktörün altında kaldığı belirlenen Ahmet Ayrancı için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak Ayrancı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı Ahmet Ayrancı’nın kaza yaptığı bölgede inceleme yaptı. Evli ve 2 kız çocuğu babası olduğu belirlenen Ahmet Ayrancı’nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Traktör kazası neticesi hayatını kaybeden Ahmet Ayrancı’nın yakınları gözyaşlarına boğulurken, olayla alakalı  tahkikat sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Jandarma MI-17 helikopteriyle bir ilke imza attı

Jandarma MI-17 helikopteriyle bir ilke imza attı

Yıldız futbolcuların küçüklük halleri

Yıldız futbolcuların küçüklük halleri

Hayvanları kızdırınca bakın neler oldu!

Hayvanları kızdırınca bakın neler oldu!

Taşımacılıkta sınırları zorlayan görüntüler

Taşımacılıkta sınırları zorlayan görüntüler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA