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Hediye paketinden çıkardığı silahla kız arkadaşını öldürdü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kişi, 'Hediye getirdim' diyerek iş yerine gittiği kız arkadaşını, silahla öldürdükten sonra intihar etti

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Babaeski ilçesinde bir kişi, iş yerine gittiği kız arkadaşını, hediye paketinden çıkardığı silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Tolga Tunç, (25) dün gece kız arkadaşı Sinem Kır (25) ile tartıştı. Tunç, kız arkadaşının muhasebeci olarak çalıştığı Gazi Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki iş yerine gelerek, güvenlik görevlilerine kız arkadaşına hediye getirdiğini söyledi.

Tunç, diğer çalışanlara, "Sevgilime bir hediyem var, sizi biraz dışarı alabilir miyim?" demesi üzerine çalışanlar dışarı çıktı.

Getirdiği hediye paketinden çıkardığı silahla kız arkadaşı Kır'a ateş eden Tunç, sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kır ile Tunç'un öldüğünü tespit etti.

Cenazeler, Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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