Helin Palandöken son dakika haberleri! Helin Palandöken twitter adresi kimdir nereli?

Helin Palandöken kimdir nereli twitter adresi ne sorularının cevapları ve Helin Palandöken son dakika haberleri yakından takip ediliyor. İstanbul Pendik’te Güzelyalı Tren İstasyonu dün dehşete sahne oldu. İstasyona pompalı tüfekle gelen Mustafa Yetgin (21) burada gördüğü, okuldan çıkan 1’i kız 3 öğrencinin üzerine ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Ama vurulan öğrencilerden 17 yaşındaki Helin Palandöken öldü. Daha sonra yapılan araştırmalarda Murat Yetgin’in Helin Palandöken’i öldürmek için ateş açtığı öğrenildi. Helin Palandöken’in daha önce twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Helin Palandöken twitter adresi üzerinden 18 Eylül’de “Gizli bir platonik sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum” paylaşımını yapmıştı. Katilin ilk ifadesinde, öldürme gerekçesi olarak da kıskançlığı öne sürdüğü belirtildi. Okul çıkışı öldürülen 17 yaşındaki Helin’in arkadaşları “Son nefesinde gözlerini kapatıp, ‘yapma’ diye ağladı” derken, genç kızı uzun süredir rahatsız eden cani, av tüfeğini internetten aldığını söyledi.

HELİN PALANDÖKEN SON DAKİKA HABERLERİ

17 yaşındaki Helin Palandöken’i öldüren iki arkadaşını ise yaralayan Mustafa Yetgin tutuklandı. Emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanan şüpheli, nöbetçi mahkemede suçunu kabul etti. Cani savunmasında, “Olayın hala şoku altındayım. Neyi nasıl anlatmam gerektiğini bilemediğim için şu ana kadar ifade veremedim. Helin Palandöken ve o esnada yanında bulunan kişilere av tüfeği ile ateş ettiğimi kabul ediyorum. Bu av tüfeğini internetten satın almıştım. Ateş ettikten sonra da olay yerinden kaçtım. Sonrasında ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kafam çok karışık” dedi.

Öte yandan internetten satın alınan silahın da ruhsat işlemleri tamamlanmadan teslim edildiği öğrenildi.

KATİL İFADE VERDİ!

Mustafa Y, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlı savcılıktaki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Mustafa Y'nin savcılıkta ifade vermediği öğrenildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mustafa Y'nin tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Mustafa Y'nin hakimlik sorgusunda, "Olayın hala şoku altındayım. Neyi nasıl anlatmam gerektiğini bilemediğim için şu ana kadar ifade veremedim. Helin Palandöken ve o esnada yanında bulunan kişilere av tüfeğiyle ateş ettiğimi kabul ediyorum. Bu av tüfeğini internetten satın almıştım. Ateş ettikten sonra da olay yerinden kaçtım. Sonrasında ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlayamıyorum. Kafam çok karışık. Şu an söylediklerimden fazla bir şey anlatabilecek durumda değilim." dediği öğrenildi.

HELİN'İN ARKADAŞLARI OLAY ANINI ANLATTI

Pendik'te okul çıkışında Helin Palandöken isimli genç kızı öldürerek, iki kişiyi yaralayan saldırganın, saldırıyı nasıl gerçekleştirdiği ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Helin Palandöken ile aynı okulda okuyan öğrenciler, genç kızın cenazesine katılmak için geldikleri Aydınlı cemevi'nde saldırının detaylarını anlattı.

Bir öğrenci, "Merdivenden iniyorduk. Patlama sesi duyduk. Torpil sandık. Sonra baktım. Helin gözlerini kapatmış, 'yapma' diyordu. Şahıs Helin'in karnına ateş açtı. Cemil de yaralandı. Daha sonra havaya ateş açtı" dedi. Başka bir öğrenci de, "Silah sesi duydum. İlk Cemil'e sıktı. Ondan sonra Helin'e ateş açtı. Yere düştüğünü gördüm" dedi.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Helin Palandöken için Aydınlı Cemevi'nde tören düzenlenecek. Genç kızın çok sayıda arkadaşı cenaze törenine katılmak için cemevi önüne geldi. Arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

Lise öğrencisi Helin Palandöken’in cenazesi Adlı Tıp Kurumu’ndan alındıktan sonra Tuzla’daki Aydınlı Cemevi’ne getirildi. Gözyaşları arasında uğurlanan Helin’in tabutunu kadınlar taşıdı. Baba Nihat Palandöken ayakta durmakta güçlük çekerken, Helin Palandöken, 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Saadet Palandöken’in mezarının yanında toprağa verildi. Genç kızın yakınları, cenaze namazı sonrası birbirine girdi. Bu sırada bir kişi belindeki silahı çıkarıp havaya ateş açtı.

TÜFEK İNTERNETTEN ALINMIŞ

Helin Palandöken’i öldüren Mustafa Yetgin’in olayda kullandığı pompalı tüfeği, Tuzla’daki bir av bayisiden satın aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan bayi Mustafa O. emniyette “Beş gün önce dükkanıma geldi. Silah istedi. Elimde istediği gibi bir silahın bulunmadığını söyledim. Ama isterse internetten sipariş verebileceğimi belirttim” dedi. İnternetten sipariş verdiğini öne süren Mustafa O. 750 liraya satılan silahı saldırgana bin 800 liraya sattığını söyledi. Bayi serbest bırakılırken, Yetgin’i arabasıyla olay yerine götüren arkadaşı H.C ise “Önemli bir randevusu olduğunu söyleyerek kendisini istasyona götürmemi istedi. Sadece istediği yere bıraktım” diye ifade verd

HELİN PALANDÖKEN TWİTTER PAYLAŞIMI

Olay sonrası kaçarak Pendik Güzelyalı Anadolu Lisesi’ne saklanan saldırgan, kendisini takip eden polislerin okula girdiğini görünce, bir pencerenin camını kırarak aldığı cam parçalarıyla bileklerini kesti. Mobil Okul Timleri, katili kısa sürede yakaladı. Yaralanan öğrenciler Cemil Y. ve Deniz M. ise hastanede tedaviye alındı. Saldırganın bir süredir peşinde olduğu genç kızı, okul çıkışlarında takip ettiği öne sürüldü. Katilin ilk ifadesinde, öldürme gerekçesi olarak da kıskançlığı öne sürdüğü belirtildi.

Öte yandan öldürülen Helin Palandöken’in 18 Eylül’de Twitter’da “Gizli bir platonik sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum” diye yazdığı ortaya çıktı.