Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde hemzemin geçitte yük treni otomobile çarptı. Aynı aileden 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Evciler'e bağlı Sütlaç ve Baraklı köyleri yolu üzerindeki hemzemin geçitte pazar günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Sayar (64) otomobiliyle hemzemin geçide yaklaştığı sırada gelen treni fark ederek durmak istedi. Herhangi bir bariyerin bulunmadığı geçitte otomobili rayların üzerinde durdurabilen Mehmet Sayar, trenden kaçamadı. Yük treni çarptığı otomobili yol kenarına savurdu.
 
Kazada, Mehmet Sayar ile aynı araçta bulunan eşi Ayşe Sayar (59) ve kızı Meral Sayar (19) yaralandı. Yaralılar, önce Dinar Devlet Hastanesi'ne, ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
 
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hemzemin geçide yaklaşan otomobilin rayların üzerinde durması ve birkaç saniye sonra gelen trenin çarpması yer aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Lale festivali başladı

Lale festivali başladı

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

ABD'nin yüz karası görüntüler

ABD'nin yüz karası görüntüler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA