Bisküvi paketlerinden 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Bağcılar`da bir kargo şirketine yapılan operasyonda bisküvi paketlerinin içerisine gizlenmiş 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar`da bir kargo şirketine başka bir ilden kaçak sigara gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kargo şirketine yapılan operasyonda 7 bin paket kaçak sigara ile 1 kamyonet ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda ele geçirilen sigaraların bisküvi paketlerinin içerisine zulalandığı görülürken, yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
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