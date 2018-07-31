Doğduğundan beri derisi soyulan 4 yaşındaki çocuk tedavi bekliyor

Hastalığı nedeniyle vücudunun birçok bölgesinde derisi soyulan 4 yaşındaki Yezan Hüseyin, tedavi olacağı günü bekliyor.

Çoğunlukla deride ve ağızda yanık benzeri içi sıvı dolu kabarcıklar şeklinde başlayıp bunların kısa sürede patlayıp açılmasıyla üzeri kabuklanan yüzeysel yaralar şeklinde seyreden Pemfigus isimli deri hastalığına yakalanan İdlibli Yezan yardım bekliyor.

İki kardeşini de aynı hastalıktan kaybeden Yezan, aynı sonu paylaşmak istemiyor.

Yezan, üzerini değiştirirken bile derisi soyulduğu için katlanması zor acılar çekiyor.

Hastalığının verdiği acıyla sürekli çığlık atan Yezan'ın ses tellerinin zarar görmesi nedeniyle artık sesi de çıkmıyor.

Yezan'ın annesi Türkiyye Abdi, oğlunun doğduğu günden beri bu hastalığı çektiğini söyledi.

Abdi, "Oğlum Yezan insanoğlunun katlanamayacağı acılar çekiyor. Derisi sürekli koyun derisi yüzer gibi soyuluyor. Ben çocuğumun çektiği çileyi, hissettiği acıyı hafifletmek için tedavi görmesini istiyorum." dedi.

Yezan'ın diğer çocuklar gibi olmasını isteyen Abdi, "Diğer akranları gibi çocukluğunu yaşayamıyor. Koşup eğlenemiyor. Ben hiç kimseden ne yardım kolisi ne yemek istiyorum. Sadece oğlumun Türkiye'de tedavi görmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yezan'ın babası 42 yaşındaki Yaser Hüseyin de çocuğunun tedavi görmesini isteğini ancak savaş bölgesinde olduklarını ve imkanların çok kısıtlı olduğunu dile getirdi.

Hüseyin, "Oğlum doğduğunda hastanede basit bir hastalık olduğunu ve geçeceği söylediler. Ama tam tersi oldu. Büyüdükçe hastalık kronikleşti daha ağır oldu." diye konuştu.

Baba Hüseyin sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaz mevsiminda sıcaklık arttığında daha çok acı çekiyor. Doktorlar Yezan'ın ılık yerlerde yaşaması gerektiğini söyledi. Yezan için 7 kez taşındım. Bir insanın her gün sabah koyun gibi dersi soyulur mu? Yezan'ı annesi her sabah derisini soyarak temizliyor."