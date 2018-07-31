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Doğduğundan beri derisi soyulan 4 yaşındaki çocuk tedavi bekliyor

Hastalığı nedeniyle doğduğundan beri derisi soyulan İdlibli Yezan tedavi olmak istiyor. Derisinin soyulmasının verdiği acıyla sürekli çığlık atan 4 yaşındaki Yezan'ın ses tellerinin zarar görmesi nedeniyle sesi artık çıkmıyor.

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Hastalığı  nedeniyle vücudunun birçok bölgesinde derisi soyulan 4 yaşındaki Yezan Hüseyin,  tedavi olacağı günü bekliyor. 
 
Çoğunlukla deride ve ağızda yanık benzeri içi sıvı dolu kabarcıklar  şeklinde başlayıp bunların kısa sürede patlayıp açılmasıyla üzeri kabuklanan  yüzeysel yaralar şeklinde seyreden Pemfigus isimli deri hastalığına yakalanan  İdlibli Yezan yardım bekliyor.
 
İki kardeşini de aynı hastalıktan kaybeden Yezan, aynı sonu paylaşmak  istemiyor.
 
Yezan, üzerini değiştirirken bile derisi soyulduğu için katlanması zor  acılar çekiyor.
 
Hastalığının verdiği acıyla sürekli çığlık atan Yezan'ın ses  tellerinin zarar görmesi nedeniyle artık sesi de çıkmıyor.
 
Yezan'ın annesi Türkiyye Abdi, oğlunun doğduğu günden beri bu  hastalığı çektiğini söyledi.
 
Abdi, "Oğlum Yezan insanoğlunun katlanamayacağı acılar çekiyor. Derisi  sürekli koyun derisi yüzer gibi soyuluyor. Ben çocuğumun çektiği çileyi,  hissettiği acıyı hafifletmek için tedavi görmesini istiyorum." dedi.
 
Yezan'ın diğer çocuklar gibi olmasını isteyen Abdi, "Diğer akranları  gibi çocukluğunu yaşayamıyor. Koşup eğlenemiyor. Ben hiç kimseden ne yardım  kolisi ne yemek istiyorum. Sadece oğlumun Türkiye'de tedavi görmesini istiyorum."  ifadelerini kullandı.
 
 Yezan'ın babası 42 yaşındaki Yaser Hüseyin de çocuğunun tedavi  görmesini isteğini ancak savaş bölgesinde olduklarını ve imkanların çok kısıtlı  olduğunu dile getirdi.
 
Hüseyin, "Oğlum doğduğunda hastanede basit bir hastalık olduğunu ve  geçeceği söylediler. Ama tam tersi oldu. Büyüdükçe hastalık kronikleşti daha ağır  oldu." diye konuştu. 
 
 Baba Hüseyin sözlerini şöyle tamamladı:  
 
 "Yaz mevsiminda sıcaklık arttığında daha çok acı çekiyor. Doktorlar  Yezan'ın ılık yerlerde yaşaması gerektiğini söyledi. Yezan için 7 kez taşındım.  Bir insanın her gün sabah koyun  gibi dersi soyulur mu? Yezan'ı annesi her sabah  derisini soyarak temizliyor."

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