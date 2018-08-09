Ana okulunda başlayan arkadaşlıkları evlilikle noktalandı

Amerika da biyoloji dalında doktorasını yapan Ömer Acar ile reklamcı Hazal Akseki’nin düğünü görkemli bir törenle yapıldı. Davetiyerinde ise ana sınıfında el ele çekilmiş fotoğrafa yer verilirken, üzerine “Yıllar sonra hiç bırakmamak üzere el ele tutuşacağız. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız” yazıldı. Acar çiftinin düğünü çok sayıda davetliyi buluştururken gece boyunca oyunlar oynandı. Davetliler, pisti boş bırakmayan genç çifte eşlik etti.

24 yaşındaki Ömer Acar, “ Biz ana sınıfında birlikteydik. O zamanlar 23 Nisanlara beraber gidiyorduk. Törenlerde bizim haberimiz yokken annesi fotoğrafımızı çekmiş. Benim hiç haberim yok bu fotoğraftan. Bu gün birlikteyiz. Çok güzel bir anı olduğu için davetiyemize koyduk. Herkes görsün istedik” dedi. Hazal Acar da,” Ana sınıfında böyle törenler oluyordu. Bizi de çift yapmışlardı Ele ele tutuştuk. Yani inanılacak gibi değil. Hatta üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra bu resmi okula götürmüştüm. Ömer de eğlenmişti. Dalga geçmişti. Çocuk aklıyla. Ama ne oldu şimdi. Çok güzel bir anı oldu bizim için. Tekrar çıkardık. Annem onu saklamış. Davetiyede kullandık Çok mutluyuz. Bir daha bırakmayacağız o eli”