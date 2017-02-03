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Herkesin merak ettiği Rizeli 'Heidi' yaşadıklarını anlattı

Doğum yapan keçisini okul çantasında sırtında taşıyan Rizeli Hamdu Sena Bilgin yaşadıklarını anlattı.

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Doğum yapan keçisini okul çantasında sırtında taşıdığı fotoğrafları sosyal medyada yayınlanınca biranda fenomen olan ve çizgi film karakteri Heidi’ye benzetilen Rizeli Hamdu Sena Bilgin, başından geçenleri anlattı. 5. sınıf öğrencisi olan Bilgin, çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını belirterek, “Kardeşim ile ben keçileri otlatmak için dışarıya çıkarttık. Hava çok soğuktu. Kar yağmaya başladı. Keçileri eve getirirken bir keçinin doğum yaptığını gördük. Diğer keçileri eve ulaştırdık. Evden okul çantamı alıp doğum yapan keçinin yanına geri döndüm. Yavruyu bir çantaya koyup köpeğim Tomi’nin sırtına koydum. Diğer çantaya da anneyi koyup sırtıma aldım. Ağabeyim bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti.  Çok mutluyum. Sosyal medyada ki arkadaşlarıma ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Köpeğim Tomi’yi ve hayvanları çok seviyorum. Siz de sevin” dedi.
 

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mustafa alper03.02.2017 11:31
o bizim Hamdu Senamız
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