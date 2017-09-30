Heyelanda mahsur kalan kadını Mehmetçik kurtardı

Rize'de meydana gelen heyelanda toprak altında kalarak yaralanan ancak kara ve hava ulaşımı sağlanamadığı için bulunduğu yerden alınamayan Esma Tolan, helikopterle hastaneye sevk edildi. O anlar kameralara yansıdı.

HEYELAN NEDENİYLE YOL ULAŞIMA KAPANDI

Rize'nin Çayeli ve Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve heyelan ve hasarlara yol açtı. Çamlıhemşin ilçesinde okullar tedbir amaçlı bir gün tatil edilirken, Çamlıhemşin-Rize karayolu 10 km'sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

TSK'DAN ÖRNEK KURTARMA OPERASYONU

Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı tarafından sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için Türk Silahlı Kuvvetleri çalışmalara başladı.

Bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen arama kurtarma helikopteriyle 82 yaşındaki kazazede, helikopter vinci yardımıyla mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Rize'de şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve yardım çalışmaları başlatıldı. Ulaşım sağladıkları asma köprü yıkıldığı için mahsur kalan aileye Kızılay ekipleri, teleferik yardımı ile gıda ulaştırdı. Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürü Oğuz Kasap, Rize'deki şiddetli yağışla ilgili, "25 taşkın koruma inşaatının devam ettiği kentte, tamamlanan tesislerle birlikte yaşanan afetin daha kötü boyutlara ulaşması engellendi" ifadesini kullandı.

ÜRKÜTÜCÜ MANZARA

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir köyde yaşanan heyelanda meydana gelen hasar köylüler tarafından böyle görüntülendi.

''AFETİN DAHA KÖTÜ BOYUTLARI ULAŞMASI ENGELLENDİ''

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Oğuz Kasap, Rize'deki şiddetli yağışla ilgili, "Taşkın koruma inşaatının devam ettiği kentte, tamamlanan tesislerle birlikte yaşanan afetin daha kötü boyutlara ulaşması engellendi." ifadesini kullandı.