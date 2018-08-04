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Hırsızlık ihbarına giden polis, kaçak göçmen yakaladı

Gaziosmanpaşa'da hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri, park halinde duran kamyonun kasasına saklanmış Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakaladı.

  • DHA
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Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri bir hırsızlık ihbarı üzerine gittikleri sokakta branda ile kapatılmış 34 BF 5094 plakalı kamyonu farketti. Polis ekipleri, aracın yanındaki sürücüye kimlik sorarken kasadan gelen sesleri duydu. Brandayı açan polis Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen ile karşılaştı. Sürücü gözaltına alınırken kaçaklar Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Kamyon sürücüsünün kaçakları Avrupa'ya götürme vaadiyle kişi başı 2500 dolar aldığı öğrenildi.
 

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