Hırsızlık yaptığı belirlenen 4 kişi yakalandı
İstanbul'da alışveriş merkezlerine müşteri gibi giderek cep telefonu aparatları ve elektrikli kaykay çaldıkları öğrenilen İran uyruklu 1'i kadın 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda polis, tezgahtarların dikkatini dağıtarak el çabukluğu ile hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen İran uyruklu Zahra H.(26), Sara R.(38), Ghadam M.(54) ve Majar M.(19)'nin Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri, pasaportlarında giriş çıkış damgalarının bulunmadığı belirlendi. Şüpheliler arasında bulunan Majar M.'nin bir ay önce başka bir hırsızlık olayı nedeniyle yakalandığı, sınırdışı edildikten sonra kaçak yollarla tekrar İstanbul'a döndüğü öğrenildi.
KAMERALARA YAKALANDILAR
Bazlı olayları sırasında güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin önce tezgahtarların dikkatini dağıttıkları, fiyat soruyormuş gibi yaparak ellerine aldıkları cep telefonu aksesuarlarını çaldıkları görüldü. Şüphelilerin bir alışveriş merkezinde de benzer yöntemle elektrikli kaykay çaldıkları tespit edildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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