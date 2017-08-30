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Malatya'da sahibinden kaçan kurbanlık tosun tatlıcı dükkanına daldı

Malatya’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık tosun, bir tatlıcı dükkanına girdi. Paniğe neden olan tosun, güçlükle dükkandan çıkartılabildi.

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Olay, sabah saatlerinde Turgut Temelli Caddesi alt kavşağı yakınlarında meydana geldi. Satılmak için canlı hayvan pazarına götürülmek istenen kurbanlık tosun, sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçmaya başladı. Araç ve yayaların arasında hızla koşan tosun, caddede bulunan bir tatlıcı dükkanına daldı. Büyük paniğe neden olan olayda vatandaşlar ve belediye ekipleri tosunu dükkandan çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan bu anlarda uzun uğraşlar sonunda tosun dükkandan çıkartılarak pazara götürüldü.
 
 

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