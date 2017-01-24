Hollywood yıldızı değil Oscar’lık dolandırıcı

Türkiye'de 500'ün üzerinde suç kaydı bulunan Orhan İpek (32), Suriyeli mülteci gibi girdiği İngiltere'de finansal sahtekârlıktan tutuklandı. Farklı kılıklarda bugüne kadar milyonlarca liralık vurgun yapan İpek'in tanınmamak için estetik yaptırdığı ve kendini İsrailli işadamı Sami Ofer'in oğlu Dalya Ofer olarak tanıttığı ortaya çıktı. Diyarbakırlı 32 yaşındaki dolandırıcı Orhan İpek'in 'tatlı hayatı' Londra'da tutuklanmasıyla son buldu. İpek'in kabarık dosyası hem İngiliz hem Türk polisine parmak ısırttı. Hakkında açılan davalardan aldığı 24 yıl hapis cezası bulunduğu için İngiltere'ye kaçan Orhan İpek, 2015'te İngiltere'de polisin takibine girdi. İpek, sahte Suriye pasaportu taşıdığı tespit edilince gözaltına aldı. İpek'in hesabında 80 bin sterlin ele geçirildi. Sahte belgelerle ülkeye girdiği ve bu belgelerle iki banka hesabı açtığı saptanan İpek, 2 Kasım 2016'da Southwark Ceza Mahkemesi'nde 'finansal sahtekârlık' suçlamasıyla tutuklandı. Londra'daki Türk Büyükelçiliği de tutuklamayı doğrularken, İpek'in Türkiye'ye iade duruşmasının 1 Mart'ta görüleceğini bildirdi. Ankara Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı okuyan Orhan İpek, yaklaşık 15 yıl boyunca savcı, hâkim, doktor, emniyet müdürü, gayrimenkul yöneticisi ve işadamı kılığına girerek sayısız kişiyi, üniversiteleri, işadamlarını dolandırdı. Hakkındaki davalar devam ederken İngiltere'ye kaçtı. İpek'le ilgili en dikkat çekici detay ise estetik operasyon geçirerek yüzünü değiştirmesi ve bundan sonra kendisini İsrailli işadamı Sami Ofer'in oğlu Dalya Ofer olarak piyasaya tanıtması oldu.

JAMAİKA YALANI

Türkiye'de hakkında haberler yaptırdı. Bir haberde, Jamaika'da tatildeyken helikopter kazası geçirdiği yazıldı. Ancak sahte Ofer'in, instagram hesabına Jamaika'dan yüklediğini iddia ettiği fotoğrafların Jamaika Turist Kurulu'nun internet sitesinden kopyalayapıştır yoluyla alındığı ortaya çıktı. İpek 2016'da dolandırıcılıklarına İngiliz avukatları da alet etti. Avukatları, İstanbul'da Ofer Grup adında sahte kimlikle bir şirket kurdu. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında da İpek'in yönetici olarak göründüğü şirketin adresi boş çıktı.

İpek, İngiltere'ye kaçmış, estetik operasyonla yeni bir kimliğe bürünmüştü. "Jamaika'da helikopter kazası geçiren Türk" diye haberlere konu oluyordu. 'Kurnaz' Türk'ün tatlı hayatına İngiliz polisi son verdi



VUKUATLARINDAN BAZILARI...

Orhan İpek'in, Kahramanmaraş, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok adliyede, dolandırıcılık veya hırsızlıkla ilgili sayısız dolandırıcılık dosyası var. İşte bunlardan bazıları:

Nisan 2004: Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde Süleyman Kerem Miçoğulları sahte kimliğiyle doktorluk yaptığı ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Hakkındaki soruşturmalar nedeniyle Amerika'ya kaçma hazırlığı yaparken, son bir vurgun yapmak istedi. Bülent Özmen adına sahte belgelerle bir döviz bürosu üzerinden Ankara Üniversitesi'ni 945 bin TL dolandırdı. 965 bin TL'lik ikinci havale son anda bloke edildi, tutuklandı.

Mart 2013: Kocaeli polisi, holding ve şirket sahiplerinin bilgilerine ulaşarak banka hesaplarını boşaltan ve yaklaşık 2 yılda 7 milyon liralık vurgun yapan şebekeyi çökertti. Orhan İpek Antalya'da, ağabeyi E. İ. İzmir'de, O.A. ise İstanbul'da yakalandı. İpek'in üzerinden "Dalya Canser Ofer" adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.