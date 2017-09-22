Hukuk Fakültesi'ne giden yolda taciz korkusu

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri #yoltacizisonbulsun etiketiyle sosyal medyada kampanya başlattı. Öğrenciler "Yolun yapılması için yeni bir Özgecan vakasının yaşanması mı bekleniyor" diyor. Bilindiği gibi Tarsus Çağ Üniversitesi öğrencisi Özgecan Aslan, okuldan Mersin'deki evine dönerken bindiği minibüs şoförü tarafından tecavüze uğramış ve yakılarak öldürülmüştü.

PATİKA YOLDAN GİDİYORLAR

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi kampusun dışında. Kampusun girişinden fakülteye her yarım saatte bir ring seferi yapılıyor. Ring güzergahında Diş Hekimliği Fakültesi, sağlık Bilimleri Enstitüsü, İletişim Fakültesi, Merkez Laboratuvar, Kongre Merkezi, Hukuk Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği ve erkek öğrenci yurdu var. Ring servisleri bu kadar çok öğrenci için yeterli olmuyor. Fakülteye giden yol asfalt değil, patika. Ringi kaçıran öğrenciler bu yolu yürümek zorunda. Şehre ulaşan toplu taşıma araçları ise fakültenin 2 kilometre uzağından geçiyor.

Öğrenciler bu yolun 3 yıldır rektörlük tarafından 'Yeterli para yok' denilerek yapılmadığını iddia ediyor.