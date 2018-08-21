Huysuzlaşan dana sahibiyle birlikte 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü

İstanbul Çekmeköy Aydınlar Mahallesi'nde bulunan kurban kesim alanında meydan geldi. Ersonay Avcı isimli bir vatandaş, kurbanlık danasını getirerek kesim için sırasının gelmesini beklemeye başladı. O sırada huysuzlaşan hayvan kesim alanının yanında bulunan dere yatağına doğru koşmaya başladı. Dananın peşinden giderek ipini tutan Avcı, danayla birlikte 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Olayı gören vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri danayı ağırlığından dolayı yukarı çıkarmakta zorlanınca, kesim alanında bulunan görevliler hayvan murdar olmasın diye olay yerinde kesimini yaptı. Düşmeden dolayı bacağı kırılan Ersonay Avcı ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.