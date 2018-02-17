Huzuru hapiste arıyorlar

Güney Kore’nin Hongcheon kentinde aşırı iş temposundan strese giren işadamları için hapishane açıldı. Prison Inside Me / İçimdeki Hapishane adlı binaya gelen işadamları yatağı bile olmayan tek kişilik hücrelerde hayatın gerçek anlamını tekrar hatırlamak için 7 gün boyuncaiç muhasebe yaparak geçiriyor. Cep telefonu kullanmanın yasak olduğu huzur hapishanesinde gönüllü mahkumlara gerçek cezaevi yemekleri servis ediliyor.

BİR HAFTADA YENİLENİYORLAR

Bir haftalık hapis hayatı için 500 bin Kore Won’u (yaklaşık 18 bin TL) ödeyen işadamlarından Suk-won Kang “Günde ortalama 13 saat çalışıyorum. Bu iş temposunda iç huzurumu kaybettiğim için hapishaneye geldim. Çıktıktan sonra kendimi yenilenmiş hissediyorum” dedi. Güney Kore halkı dünyanın en çok çalışan ulusların başında geliyor. Tüm dünyada intihar oranlarında düşüş yaşanırken ağır iş koşulları nedeniyle Güney Kore’de artış gösteriyor.

‘Mahkumlara’ pirinç lapası ve su veriliyor.