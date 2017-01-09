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İBB: İstanbul'da kar kalınlığı 122 cm'ye ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığının 122 cm ölçüldüğü belirtildi.

  • DHA
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İBB, kar yağışının Boğaz çevresi, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Maslak, Kağıthane, Fatih, Beşiktaş, Kavacık, Şişli, Eyüp, Arnavutköy, Sultangazi ve Kemerburgaz'da tipi şeklinde devam ettiğini kaydetti.
 
Kar yağışının başlaması ile TEM ve D-100'de kış lastiği veya zincir takmayarak yolda kalan 250 TIR ve ağır vasıta itfaiye ile yol bakım ekipleri tarafından çekildiğini belirten İBB, bu sabah saat 08:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıklarını ise şöyle açıkladı:
 
- Çatalca-Subaşı: 122 cm,
 
- Hadımköy, Yassıören: 105 cm,
 
- Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy 68 cm,
 
- Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 62 cm,
 
- Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 55 cm,
 
- Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:45 cm,
 
- Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 35 cm,
 
- Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 30 cm,
 
- Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 20-25 cm,
 
- Pendik, Kartal, Tuzla: 10-15 cm.

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