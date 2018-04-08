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İBB Taksim Meydanı’nı lalelerle süsledi “Şimdi Lale Mevsimi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 13. Lale Festivali kapsamında Taksim Meydanı’nı lalelerle donattı. Rengarenk laleler, tarihi meydanda görsel bir şölen yaşatıyor.

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İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından saksılarda yetiştirilen 125 çeşitteki toplam 187 bin lale, Taksim Meydanı’nı süslüyor. Birbirinden güzel rengarenk laleler, meydandan yolu geçen ziyaretçilere tam bir görsel şölen yaşatıyor.

İstanbulluların yanı sıra turistler de lalelerin fotoğrafını çekmenin zevkini yaşıyor. Birçok vatandaş ve turist Taksim Meydanı’ndan, telefonlarıyla canlı yayın yaparak bu güzel anları sevdikleriyle paylaşıyor.Emirgan Korusu’nda 3 Nisan’da gerçekleştirilen törenle 13. Lale Festivali’ni başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal; bu yıl şehrin parklarına, bahçelerine, meydan ve caddelerine 125 ayrı türde 30 milyon lale diktiklerini ifade ederek, lalelerin tamamının yerli ve milli olduğunu belirtmişti.

30 Nisan’a kadar devam edecek Lale Festivali kapsamında; Taksim Cumhuriyet Anıtı ve havuzlar arasına 72 adet 1,2x1,2 metrekare ölçülerinde kare saksı ile 54 adet 2,4x0,8 metrekare ölçülerinde dikdörtgen saksı konuldu.Diğer bir bölgeye ise, 8 adet 3,4x,3,4 m2 kare oturmalı saksı ile 1 adet 6x6 metrekare ölçülerinde üç katlı kare oturmalı saksı yerleştirildi.

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