Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İbrahim Erkal ameliyattan çıktı; Hayati tehlikesi sürüyor

Geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılan İbrahim Erkal ameliyat oldu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçirdiği beyin kanamasının ardından Beşiktaş'ta özel bir hastaneye kaldırılan İbrahim Erkal, ameliyattan çıktı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren ameliyatın ardından Erkal'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 
 
Öte yandan üzücü olayın ardınan hastaneye yapılan ziyaretler de gün boyu devam etti. Sanatçının başta ailesi olmak üzere yakınları ve dostlarının hastane bahçesindeki bekleyişi sürüyor. Öğleden sonra hastaneye Nadide Sultan ve Sinan Özen gelerek ailesinden bilgi aldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş

15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

İstanbul Boğazı'nda 4 asker böyle şehit oldu

İstanbul Boğazı'nda 4 asker böyle şehit oldu

85 yaşında Everest'e tırmanacak

85 yaşında Everest'e tırmanacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA