İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesi sürüyor

Erkal'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan Salı gününden bu yana tedavisi devam eden ve yoğun bakımda uyutulan İbrahim Erkal'ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödemi ve hayati tehlikesinin sürdüğü izlenmiştir" denildi.