İç organları ters tarafta olan kişi, hastalığının tıptaki adını göğsüne dövmeyle yazdırdı

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde Sosyal İşler Birim Sorumlusu ve aynı zamanda profesyonel dalgıç Gökmen, 16 yaşındayken karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Burada doktorun "kalbin sağ tarafta" demesiyle kısa süreli şaşkınlık yaşayan Gökmen'in detaylı tetkiklerinde bütün iç organlarının ters tarafta olduğu anlaşıldı.

Ailesine ve çevresine bu durumu anlatmakta zorluk çeken Gökmen, yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.

Gökmen, organlarının ters tarafta olduğuna uzun süre kendisinin de inanamadığını söyledi. Doktorların ilk başta kendisine şaka yaptığını düşündüğünü ifade eden Gökmen, yaşadığı korkuyu doktorların, "Tüm organların sağlıklı şekilde çalışıyor." demesiyle atlattığını dile getirdi.

Hastaneden çıktıktan sonra kendisi için daha zorlu bir sürecin başladığını aktaran Gökmen, hala çevresindekileri iç organlarının ters tarafta olduğuna inandırmakta güçlük çektiğini kaydetti.

Gökmen, normalde kalbinin bulunması gereken sol göğsüne iç organlarının ters tarafta olduğunun bilinmesi için tıptaki adıyla "Situs İnvernus Totalis" yazan dövme yaptırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Aileme bile elimdeki belgelerle inandırabildim. İç organlarımın ters olduğunu anlatan bileklik, kimlik veya buna benzer bir şey taşımam gerektiği söylenince çözümü, yazıyı yazdırmakta buldum. Küçük bir ağrıyla bile gittiğim hastanelerden uzun süre çıkamıyorum. Doktorlara iç organların ters tarafta olduğunu söyleyince her seferinde detaylı kontroller yapıyorlar. İç organlarımın ters olduğunu inanmayanlarla iddiaya bile giriyorum. Tabii ki her seferinde kazanan ben oluyorum. Sağlık kontrolüne gittiğimde durumu öğrenen herkes başıma toplandı. Beni muayene eden bir sağlık çalışanının, diğer arkadaşlarına 'Gelin gelin, organları ters birisini muayene ediyorum' dediğini duydum. Bütün oda sağlıkçı ve hemşireyle dolmuştu. Bana tuhaf bakıyorlar. Bu tür olaylarla sıkça karşılaşıyorum."