Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İç organlarında 78 adet kokain kapsülüyle yakalandı

Antalya Havalimanı’nda Venezuela uyruklu uyuşturucu kuryesi kadının sindirim sisteminden 78 kapsül kokain çıkarıldı. Sindirim sistemindeki kokain kapsülleri, çekilen röntgen filmiyle ortaya çıkarıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Zürih-Antalya seferini yapan uçakla kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
 
Daha önceden uyuşturucunun ya valiz yada şahsın vücudunda getirileceği bilgisine ulaşan ekipler Venezuela uyruklu M.S.B.R.’yi (29) uçaktan indiği esnada gözaltına aldı. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis adlıkları kararla, şüpheliyi hastaneye götürdü.
 
Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen şüphelinin midesinde kokain olduğu değerlendirilen her biri 10-12 gram ağırlığında 78 kapsül ortaya çıktı. Şüpheliden doğal yollarla 71 kapsülün çıkarıldığı belirtildi.
 
Venezuela uyruklu şüpheli kadın hakkında "Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılacağı bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır MÜSİAD Başkanı İsmail Özşanlı'ya silahlı saldırı

Diyarbakır MÜSİAD Başkanı İsmail Özşanlı'ya silahlı saldırı

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA