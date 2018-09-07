Belediye otobüsü ortadan ikiye ayrılarak kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Pelitli Mahallesinde şehir merkezinden Kaşüstü istikametine doğru giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs seyir halindeyken körüğünün kopması sonucu kaza yaptı. Otobüs yaklaşık 20 metre sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi. Belediye otobüsünde bulunan 3 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.