Belediye otobüsü ortadan ikiye ayrılarak kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı
Trabzon’da karayolunda seyreden körüklü belediye otobüsü ortadan ikiye ayrılarak kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Pelitli Mahallesinde şehir merkezinden Kaşüstü istikametine doğru giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs seyir halindeyken körüğünün kopması sonucu kaza yaptı. Otobüs yaklaşık 20 metre sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi. Belediye otobüsünde bulunan 3 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.