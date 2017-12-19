İçtikleri sütten etkilenen 21 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kırşehir'de, 21 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Kervansaray Mahallesi'ndeki İMKB 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 21 öğrenci, yaş günü kutlamasında kantinden aldıkları sütü içti.

Bir süre sonra zehirlenme belirtileri görülen öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, iki öğrenciye serum tedavisi uygulandığı belirtildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri de okula gelerek içilen sütlerden numune aldı.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre öğrencilerin kantinden alınan sütlerden olumsuz etkilendiğinin belirlendiğini aktararak, "Kantinden sabah saatlerinde süt alıp sınıflarında içiyorlar. Daha sonra mide bulantısı, karın ağrısı şikayetleri ortaya çıkınca idarecilerimiz harekete geçiyor. Hastane yakın olduğu için bazı öğrencilerimiz yürüyerek hastaneye götürülüyor. Bazı öğrencileri de ambulanslar intikal ettiriyor. Sıkıntılı bir durumları yok. Kantindeki sütlerin son kullanma tarihleri de geçmemiş durumda ama neden sütten etkilendikleri konusunda inceleme sürüyor. Biz de konuyla ilgili inceleme başlattık." diye konuştu.