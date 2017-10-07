İdlib haritadaki yeri nerede İdlib Halep önemi nedir Türkiyen'in neresinde kalıyor

Türk Silahlı Kuveetleri'ne bağlı unsurlar İdlib'e girdi. Önümüzdeki saatlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. İdlib nerede sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz aylarda dünya kamuoyu Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan kimyasal saldırıyla hareketlenmişti. Astana’da yapılan Suriye toplantısında Hatay’ın karşısındaki İdlib’te çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması kararı alınması ardından bölgede son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İdlib'in hangi bölgede yer aldığı konusu da bir çok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Türkiye, Rusya ve İran’ın uzlaştığı Suriye’nin İdlib kentindeki ‘çatışmasızlık bölgesi’ için dün gece sınırda askeri hareketlilik vardı. Hatay’ın karşısındaki İdlib’le ilgili dün gece sınır hattında görev yapan üst düzey askeri yetkililere ‘görev’ emri gitti, tüm birlikler alarma geçti. Üç ülkenin ortak kararı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleriyle TSK hazırlıklarını hızlandırdı. Askeri birlikleri İdlib’e götürecek araçlar ile güvenliği sağlayacak tank ve hava savunma sistemlerinin sınıra sevki tamamlandı. Kayseri Komando Tugayı’ndan birlikler de sınıra konuşlandırıldı. Bu hazırlıklar yürütülürken Türk Özel Kuvvetleri (Bordo Bereliler) sızma harekâtıyla İdlib güzergahı üzerinde ve yakınlardaki hedefleri belirledi. İşte İdlib hakkında detaylı bilgiler...



Operasyon başladı...Türk ordusu İdlib'e girdi mi?



Türkiye, Rusya ve İran’ın uzlaştığı Suriye’nin İdlib kentindeki ‘çatışmasızlık bölgesi’ için dün gece sınırda askeri hareketlilik vardı. Hatay’ın karşısındaki İdlib’le ilgili dün gece sınır hattında görev yapan üst düzey askeri yetkililere ‘görev’ emri gitti, tüm birlikler alarma geçti. Üç ülkenin ortak kararı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleriyle TSK hazırlıklarını hızlandırdı. Askeri birlikleri İdlib’e götürecek araçlar ile güvenliği sağlayacak tank ve hava savunma sistemlerinin sınıra sevki tamamlandı. Kayseri Komando Tugayı’ndan birlikler de sınıra konuşlandırıldı. Bu hazırlıklar yürütülürken Türk Özel Kuvvetleri (Bordo Bereliler) sızma harekâtıyla İdlib güzergahı üzerinde ve yakınlarda hedefleri belirledi. Türkiye, Rusya ve İran, eylül ayında Astana’da, çatışmasızlık bölgesine 500’er asker gönderme konusunda uzlaşmıştı. Rusya, İdlib çevresinde, Türkiye ise kent merkezinde güvenliği sağlayacak.







TÜRKİYE GARANTÖR ÜLKE



Eylül başında Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan 6’ncı Suriye toplantısında İdlib’te çatışmasızlık bölgeleri kurulmasında garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran mutabık kalmış ve bu bölgelerde kurulacak gözlemci noktalarında 500’er asker göndermeyi uygun bulmuşlardı.



GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR



Türk askerinin İdlib’de görev almasıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’nın da bugün bir açıklama yapması bekleniyor.



İdlib için görevlendirilen Türk askerlerin önemli bir kesiminin Kayseri 1. Komanda Tugayı’ndan olduğu bildirildi. Diğer bölgelerden askerlerin de sınır hattında konuşlandığı belirtildi. Kayseri 1. Komando Tugayı, El Bab’ın DEAŞ’tan temizlenmesinde önemli rol oynamış, 500’den fazla komando El Bab’a gönderilmişti.



Askerleri İdlib’e götüren zırhlı personel taşıyıcılar ile değişik tip zırhlı ve paletli araçların sınır hattına sevkiyatı geçen hafta tamamlanmıştı. Aralarında kaideye monteli Stinger füzeye sahip alçak irtifa hava savunma sistemi Atılgan’ların da bulunduğu araçların sevkiyatından sonra, Kayseri Komando Tugayı’na bağlı askerler de önceki gün sınır hattına sevkedilmişti. Özel kuvvetlerden bir ekip de daha önce Suriye’ye geçerek İdlib’de görev yapılacak yerleri belirlemişti. Türk gözlemci kuvvetin görev yerleriyle ilgili Rusya ile de teknik çalışmalar yapılmıştı.



3. HAREKAT



Türk askeri Suriye’de iç savaşın başlaması sonrası bundan önce de iki kez Suriye’ye giriş yaptı. Türk askeri Süleyman Şah türbesinin bulunduğu yerin DEAŞ’ın hakimiyetine geçme tehlikesinin artması üzerine 22 Şubat 2015’de “Şah Fırat” operasyonu ile türbeyi Türkiye sınırı yakınındaki Suriye Eşmesi’ne taşıdı. 24 Ağustos 2016’da da Suriye sınırında Azez-Cerablus hattını ve El Bab’ı DEAŞ’tan temizlemek için Fırat Kalkanı Harekâtı yapıldı.



Türk Silahlı Kuveetleri'ne bağlı unsurlar İdlib'e girdi. Önümüzdeki saatlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.



''BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ''



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında bölgeye yapılacak olası bir harekatla ilgili TSK'nın tüm hazırlıklarını yaptığını belirterek ''bir gece ansızın gelebiliriz'' ifadesini kullanmıştı.



ERDOĞAN PUTİN ZİRVESİNİN ARDINDAN ASKERLERİMİZ İDLİB'E GÖNDERİLMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi ve çatışmasızlık bölgesine dair görev paylaşımı yapılmasının ardından Kayseri 1. Komando Tugayı İdlib'e asker göndermişti.



TSK BÖLGEYE YIĞINAK YAPMIŞTI



TSK’nın bir süreden beri batıdaki illerden Suriye sınırına yaptığı sevkıyat hız kazandı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gelen zırhlı personel taşıyıcıları, elektronik haberleşmeyi sağlayan muhabere araçları, ilk yardım personelleri ve araçları, sınır boyunca konuşlanmak için bu hattaki birliklere gönderildi.



Suriye’de garantör ülke konumunda olan Türkiye ile Rusya arasında yürütülen teknik görüşmelerin tamamlanmasıyla, çatışmasızlık bölgelerinde kurulacak gözlem noktalarında görev yapacak kuvvetleri de İdlib’e gitmişti.



İdlib nerede?



İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir. Oldukça eski bir yerleşim alanı olan şehir yakınlarında pek çok eski şehir kalıntısı vardır. Bunlardan Ebla antik kenti, bir zamanlar bölgede önemli bir merkezdi. Şehrin ekonomisi tarıma dayanır ve Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle de zeytin üretimi yapılmaktadır. İdlib zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Diğer başlıca ürünlerinde badem, susam, incir, üzüm ve domates içerir. 1995 yılında çeşitli narenciye kırpma ile ekili yaklaşık 300 hektar alan vardı.



İdlib Haritası







İDLİB NEREDE? HANGİ BÖLGEDE YER ALIYOR?



İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir.



Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.



Oldukça eski bir yerleşim alanı olan şehir yakınlarında pek çok eski şehir kalıntısı vardır. Bunlardan Ebla antik kenti, bir zamanlar bölgede önemli bir merkezdi.



Şehrin ekonomisi tarıma dayanır ve Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle de zeytin üretimi yapılmaktadır. İdlib zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Diğer başlıca ürünlerinde badem, susam, incir, üzüm ve domates içerir. 1995 yılında çeşitli narenciye kırpma ile ekili yaklaşık 300 hektar alan vardı.







İDLİB CİHATÇILARIN KONTROLÜNDE



İdlib bölgesi halen cihatçı örgütlerin oluşturduğu Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTS) kontrolünde bulunuyor. Yaklaşık 25 bin militanı olduğu belirtilen HTS, cihatçı grupları yaz aylarında tek çatı altında topladı. HTS; Şam, İdlib ve Hama’da hem Suriye rejim güçleri hem de ılımlı muhaliflerle çatışıyor.