İftihar Belgesi nedir? İftihar (Üstün Başarı) Belgesi nasıl alınır?

İftihar (Üstün Başarı) Belgesi nasıl alınır? sorusunun yanı sıra bugünün en çok araştırılan konulardan biri de ‘İftihar Belgesi nedir? sorusu oldu. 8 Haziran 2018 Cuma günü karne heyecanı yaşayan öğrencilerden bazıları takdir- teşekkür gibi başarı belgelerine ek olarak iftihar belgesi aldı. ilkokul ve ortaokul 5, 6,7 ve 8. sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın; Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren ve çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler “İftihar Belgesi” ile ödüllendirilir.ilkokul ve ortaokul 5, 6,7 ve 8. sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın; Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren ve çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler “İftihar Belgesi” ile ödüllendirilir. İşte İftihar belgesi ile ilgili sizler için derlediklerimiz..





İftihar (Üstün Başarı) Belgesi nasıl alınır?



Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca,örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler;1. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 2. 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar “Teşekkür,”3. 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdirname,”4. Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar “Üstün Başarı”,5. Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Teşekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teşekkür alanlar “Başarı” belgesi ile ödüllendirilir.







Ayrıca, ilköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;



1. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren



,2. Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren



3. öğrenciler “Onur Belgesi” ile ödüllendirilir. Bu ödüller, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası ödül belgesinin tarih ve numarası olarak kabul edilir.İftihar Belgesi kimlere verilir?İftihar Belgesi alabilmek için ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılmanız ve bu yarışmalarda ilk beş dereceye girmeniz gerekir. Ya da çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılıp bu etkinliklerde üstün başarı göstermeniz gerekir.