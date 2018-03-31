Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Iğdır'daki katliam minibüsü trafikten men çıktı

Aracın Ağrı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2015 yılında trafikten men edildiği öğrenildi. Yakalandığı takdirde bağlanacaktı. Aracın ayrıca muayene ve sigortasının da yapılmadığı anlaşıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Iğdır'da 17 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı göçmen kazasındaki minibüsün trafikten men edildiği ortaya çıktı.
 
Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Iğdır'da kaza yapıp yanan 65 EP 701 plakalı minibüsün 2004 model olduğu ve 2010 yılında trafikte tescil edildiği ortaya çıktı. Aracın Ağrı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2015 yılında ihtiyati tedbir konularak 5271 sayılı CMK'ya göre trafikten men edildiği öğrenildi. Yakalandığı takdirde bağlanacaktı. Aracın ayrıca muayene ve sigortasının da yapılmadığı anlaşıldı.
(Habertürk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şeyma´nın Mehmetçiğe yazdığı mektup Türkiye´yi ağlattı

Şeyma´nın Mehmetçiğe yazdığı mektup Türkiye´yi ağlattı

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

Bunlar ancak Avustralya'da olur

Bunlar ancak Avustralya'da olur

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA