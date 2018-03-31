Iğdır'daki katliam minibüsü trafikten men çıktı

Iğdır'da 17 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı göçmen kazasındaki minibüsün trafikten men edildiği ortaya çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Iğdır'da kaza yapıp yanan 65 EP 701 plakalı minibüsün 2004 model olduğu ve 2010 yılında trafikte tescil edildiği ortaya çıktı. Aracın Ağrı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2015 yılında ihtiyati tedbir konularak 5271 sayılı CMK'ya göre trafikten men edildiği öğrenildi. Yakalandığı takdirde bağlanacaktı. Aracın ayrıca muayene ve sigortasının da yapılmadığı anlaşıldı.

(Habertürk)