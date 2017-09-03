İhaneti, vergi dairesinin tebligatı ortaya çıkardı

İstanbul’da yaşayan Alev Z.’nin hayatı birkaç ay önce vergi dairesinden gelen tebligatla değişti. Eşi Bilal Z. adına gelen tebligatı alan kadın, içinde yazanları okuyunca hayatının şokunu yaşadı.

Vatan gazetesinin haberine göre, eşinin başka bir kadından çocuğu olduğunu ve bu çocuğun nüfusa geç yazıldığı için ceza kesildiğini öğrenen genç kadın soluğu mahkemede aldı.

Boşanma davası açan Alev Z. dilekçesinde, "Eve gelen tebligatı açınca 'doğumun nüfusa geç bildirimi' şeklinde bir yazı gördüm. Ne olduğunu anlamak için ilgili vergi dairesi ve nüfus müdürlüğüne gittim. Kayıtlarda eşim Bilal Z.’nin 2015 yılı Şubat ayında bir kız çocuğu olduğunu öğrendim. Yaptığım araştırmalarda eşimin evlilik dışı ilişki yaşadığı kadının doğum öncesi hamilelik resimlerine kadar buldum. Eşim, evlilik dışı çocuk yaptığı kadının telefon numarasını kendi telefonuna kaydederken banka adını vermiş. Fakat, aynı numaraya WhatsApp’ta baktığımda eşimin beni aldattığı kadının fotoğrafı çıktı" dedi.

1 çocuk annesi Alev Z. eşinden 200 bin TL tazminat ve ayda 2500 TL nafaka talebinde bulundu.

Kaynak: Vatan