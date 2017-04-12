İhmal az kalsın anne ve iki kızını öldürüyordu!

İstanbul Zeytinburnu'nun Beştelsiz Mahallesi Fauf Denktaş Caddesi üzerindeki 3 katlı eski binanın yıkımı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yıkım ekibi tarafından yıkılan binanın artçıları yan taraftaki binayı da etkileyince vatandaşlar evlerinden çıktı. Son olarak yan taraftaki apartmandan çıkan Kevser Karakoç ile kızları 16 yaşındaki Ceren ve 11 yaşındaki İrem, ölümden kıl payı kurtuldu.

O anlar kameraya yansıdı

Vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Kevser Karakoç ve iki kızı apartman kapısında bekliyor. Tam çıkacakları sırada ise yıkılan binadan büyük parça kopuyor. Kopan çarpa anne ile kızları üzerine düşecekken son bir hamle yaparak kurtuluyorlar.

Olayın ardından büyük şok yaşayan anne Kevser Karakoç, “Bina sallandığı için içerde fazla duramadık. Herkes dışarıdaydı. Bizde fazla duramadık. Çocuklarımı aldım kapıya geldim. Bu sırada arabanın içindeki bir görevli çık çık diye işaret etti. Önce küçük kızım geçti arkasından ben çıktım. Büyük kızım arkadan geliyordu. Biz çıkar çıkmaz taş düştü. Arkasından moloz düştü. Çok korktuk. Önlem alınmamıştı. Önlem alınması gerekirdi. Az daha altında kalabilirdik. Çocuklarıma bir şey olacak diye çok korktum” diye konuştu.

Yaşadığı korkuyu anlatan 16 yaşındaki Ceren Karakoç, “Biz annemle aşağıya indik. Bina sallanıyordu. Kardeşim önden gitti. Adam bize geçin dedi. Sonra annem kardeşimi geçirdi. Arkasından ben geçerken birden yıkılmaya başladı. O anı hissettim. Bende koştum çıktım” dedi.