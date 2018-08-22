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Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren Kadir (18) ve Samet Karayel (17) kardeşler, dalgıçlar ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastanede tedaviye alınan Karayel kardeşlerin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

  • DHA
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Olay, öğle saatlerinde Akliman sahilinde meydana geldi. Çorum'dan tatil için Sinopa gelen Samet ve Kadir Karayel kardeşler, serinlemek için denize girdi. Denizde akıntıya kapılarak sürüklenen kardeşler için vatandaşlar yardım çağrısında bulundu.
 
Olası boğulma tehlikesine karşın bölgede bulundurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 30 dakika sonra Karayel kardeşleri kıyıya çıkardı.
 
Bu sırada sahilde bulunan bir kadın doktor, kardeşlere ilk müdahalede bulundu, kalp masajı yaptı. Kadir ve Samet Karayel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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