İki metrelik yılan fabrikada dehşet saçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikaya giren 2 metre boyundaki yılan paniğe sebep oldu.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Cerrah Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir baza fabrikasına giren yılanı gören işçiler büyük panik yaşadı. Haber verilmesi üzerine fabrikaya gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri, yılanı kimseye zarar vermeden yakaladı. Kapının önüne çıkarılan 2 metre uzunluğundaki yılan, daha sonra tabiata salındı.
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