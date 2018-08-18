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İki metrelik yılan fabrikada dehşet saçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikaya giren 2 metre boyundaki yılan paniğe sebep oldu.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Cerrah Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir baza fabrikasına giren yılanı gören işçiler büyük panik yaşadı. Haber verilmesi üzerine fabrikaya gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri, yılanı kimseye zarar vermeden yakaladı. Kapının önüne çıkarılan 2 metre uzunluğundaki yılan, daha sonra tabiata salındı.
 

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