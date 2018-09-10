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İki yıldır birlikte yaşayan çift silahla öldürüldü

Kırklareli'nde 2 yıldır birlikte yaşadığı belirtilen çift, silahla öldürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Akalar Mahallesi Sögütçük Çeşme Sokağı'nda Tuğba  Y. (27) ile iki yıldır birlikte yaşadığı ifade edilen Caner A. (34) silahla  vuruldu.
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince  Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, müdahalelere rağmen  kurtarılamadı.
 
Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra 34 AE 4449 plakalı otomobille  kaçtığı iddia edilen Tuğba Y'nin babası A.Y. (53) ile ağabeyi A.Y (30), polis  ekiplerince İstanbul yolunda yakalandı.
 
Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 
Baba ve oğlunun, çiftin yaşadığı eve gittiği ve çıkan tartışma  sonucunda Tuğba Y. ve Caner A'yı vurduğu öne sürüldü.
 
Bu arada, özel harekat ve asayiş şubesi ekipleri, çiftin hayatını  kaybettiği hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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