İkinci el araçta 'kapora dolandırıcılığına' dikkat

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, araç ticaretinde kapora dolandırıcılığına ve ikinci el otomobil piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkinci el araç piyasasında internet üzerinden yapılan ticaretin her geçen gün arttığına işaret eden Erkoç, buna paralel olarak internet dolandırıcılığının da artarak devam ettiğini söyledi.

Dolandırıcıların internette araçları piyasa değerinin altında göstererek satmaya çalıştıklarını vurgulayan Erkoç, "Dolandırıcılar, internette değerinin altında satış ilanı verdikleri araçlar için kapora istiyorlar ancak alıcılar parayı gönderdikten sonra satıcı görünümlü dolandırıcıya ulaşamıyorlar. Vatandaşlarımız, internetten yaptıkları alışverişte dikkatli olsunlar, sorgulamadan kimseye kapora vermesinler, satın almak istedikleri araçları mutlaka görsünler." diye konuştu.

Kapora dolandırıcılığının yanı sıra vatandaşların kilometresiyle oynanmış ve ciddi sorunları olan araçları değerinin çok üstüne alarak mağduriyet yaşadığına dikkati çeken Erkoç, bu mağduriyetlerin önüne geçmek için araç almak isteyenlerin çok dikkatli olmalarını ve güvenilir yerlerden bu alışverişi yapmalarını tavsiye etti.

Erkoç, federasyona üye derneklerin bulunduğu otomobil ticaret merkezlerinden alınan araçlarla ilgili yanlış bir şey yapılması durumunda müdahale şanslarının olduğunu belirterek, buralardan alınan araçlara güvence verilebildiğini dile getirdi.

İkinci el araçta hedef 8 milyon

Otomotiv, ticaret ve yaşam merkezi Otonomi Başkanı da olan Erkoç, ikinci el otomobil satışlarının geçen yıl 5 milyonu aştığını, toplam araç satışlarının ise 7,5 milyona ulaştığını bildirdi.

Bu yıl satışların otomobilde 6 milyona yükselmesini, toplamda ise 8 milyonu aşmasını beklediklerinin altını çizen Erkoç, şunları kaydetti:

"İkinci el araçla ilgili düzenlemelerin piyasaya olumlu yansımalarının devam edeceğini düşünüyoruz. Dövizdeki kur farkı nedeniyle sıfır araçlara talep azaldı. İkinci el ile sıfır araç arasındaki fiyat farkı arttı. Bu durum ikinci el araç piyasasına olumlu yansıyor. Piyasa canlanacak."